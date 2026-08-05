„Спайдър-Мен: Нов ден“ почти достигна 1 млрд. долара в световния боксофис

Президентът на Marvel Studios Кевин Файги определи премиерата на филма като „наистина феноменална“

Наскоро излезлият „Спайдърмен: Чисто нов ден“ влезе в историята на боксофиса още през първия си уикенд по кината и изглежда, че ще премине границата от 1 млрд. долара през следващите дни. Филмът е на път да се превърне в най-касовото заглавие на 2026 г., като изпреварва „Одисеята“ по приходи само за четири дни. Така Том Холанд, Зендая и Джон Бернтал се радват на изключително успешно лято на големия екран, предава Еuronews.

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Новото приключение на Спайдърмен вече е донесло впечатляващите 927 млн. долара от продажби на билети в световен мащаб, което му осигурява втория най-силен премиерен уикенд в историята. Четвъртият филм на Том Холанд в ролята на Питър Паркър/Спайдърмен стартира и с втория най-добър дебют в САЩ, където реализира приходи от 335 млн. долара. Лентата вече е най-успешният дебют на Sony Pictures, като е спечелила 572 млн. долара от над 73 500 екрана по света, а само Китай е допринесъл със 121 млн. долара.

Единственият филм, който остава пред „Спайдърмен: Чисто нов ден“, е „Отмъстителите: Краят“, дебютирал през 2019 г. с 357 млн. долара в САЩ и над 1,2 млрд. долара в световен мащаб още през първия си уикенд. За сравнение, новият филм за Спайди вече е надминал общите приходи на „Одисеята“ на Кристофър Нолан само за четири дни. Филмът на Нолан, в който също участват Том Холанд, Зендая и Джон Бернтал, е събрал 911 млн. долара за три уикенда и се очаква скоро да премине границата от 1 млрд. долара, особено след предстоящите му премиери в Южна Корея, Китай и Япония.

Успехът на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ не е изненадващ, тъй като поредицата остава сред най-доходоносните франчайзи на Marvel. Предишният филм с Том Холанд - „Спайдърмен: Няма път към дома“, реализира над 1,9 млрд. долара в световния боксофис и се превърна в осмия най-касов филм за всички времена, като беше и първото заглавие след пандемията, преминало границата от 1 млрд. долара. Силното представяне на „Чисто нов ден“ идва в ключов момент за Marvel, която през последните години изпитва трудности да повтори успехите си от ерата на „Отмъстителите: Краят“, и дава важен тласък преди премиерата на „Отмъстителите: Страшният ден“ през декември.

Снимка: Getty Images / iStock

Президентът на Marvel Studios Кевин Файги определи премиерата на филма като „наистина феноменална“ и благодари на зрителите, че са избрали да го гледат на голям екран. По думите му този дебют е доказателство за непреходната популярност на героите на Marvel и за силната връзка, която те продължават да имат с феновете по света.

Продуцентката Ейми Паскал също приветства успеха, отбелязвайки, че той показва колко силно публиката копнее за истории, които съчетават впечатляващ спектакъл с истинска човешка емоция. Междувременно от Euronews Culture определиха филма като успешно завръщане към комиксовите корени на героя и похвалиха режисьора Дестин Даниел Кретън, както и изпълнението на Том Холанд, когото нарекоха най-добрия екранен Спайдърмен досега.