Курсът на еврото и долара за 5 август 2026 г.

Курсът на еврото леко се повишава спрямо другите водещи световни валути в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута поскъпва с 0,18 на сто спрямо долара до 1,1530 д. за евро. Европейскта централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,1515 долара. Спрямо швейцарския франк еврото прибавя 0,08 на сто до 0,9332 шв. фр., спрямо британската лира - 0,02 на сто до 0,8572 бр. лири, а спрямо йената - с 0,68 на сто до 181,90 йени.