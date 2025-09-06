Собственикът на ChatGPT влиза на пазара на труда с нова платформа

Платформата ще бъде пусната около средата на 2026 година

OpenAI реагира на критиките, че изкуственият интелект ще отнема работни места и обяви, че разработва нова платформа за работа. Целта е тя да улеснява компаниите в намирането на служители, владеещи работата с AI, съобщи Фиджи Симo, главен изпълнителен директор на приложенията в OpenAI.

„AI ще отвори повече възможности, но също така ще бъде разрушителен. В OpenAI не можем да премахнем сътресенията на пазара на труда, но можем да помогнем на повече хора да станат компетентни в AI и да ги свържем с компании, които се нуждаят от техните умения“, казва Симo, цитирана от Quartz. Тя уточни, че платформата ще бъде пусната около средата на 2026 година.

Доклад на Федералната резервна банка на Ню Йорк показва, че макар все повече компании да интегрират изкуственият интелект в работните си процеси, това все още не води до масови съкращения. Много фирми предпочитат да преквалифицират служителите си, вместо да ги освобождават, въпреки че 13% от компаниите в сферата на услугите очакват AI да повлияе на съкращенията през следващите шест месеца.

Данни на консултантската фирма Challenger, Gray & Christmas сочат, че над 10 000 работни места вече са били засегнати от изкуствения интелект през 2025 г., което показва ускоряване на реструктурирането, свързано с технологиите.

Платформата на OpenAI ще включва специални „траектории“ – една за подпомагане на местни бизнеси да се конкурират и друга за подпомагане на местните власти в намирането на служители, използващи инструменти с изкуствен интелект. Освен това компанията стартира OpenAI курсове, обхващащи всичко – от основите на работа с AI до специализирани задачи. Целта е да бъдат сертифицирани 10 милиона американци до 2030 г. чрез партньорство с Walmart.

„Като предоставяме обучение директно на нашите служители, ние им даваме най-мощната технология на нашето време“, каза Джон Фърнър, главен изпълнителен директор на Walmart САЩ.

Според Симo новата платформа е част от усилията на OpenAI да подкрепи инициативите на Белия дом за разширяване на грамотността относно изкуствения интелект.

