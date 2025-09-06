1 USD
Свят Гений на 4: Дете получи 156 от 160 точки на тест за интелигентност и стана част от Mensa

Гений на 4: Дете получи 156 от 160 точки на тест за интелигентност и стана част от Mensa

bTV Бизнес екип

Още на деветмесечна възраст детето започва да разпознава всички букви и цифри

Четиригодишен „многоезичен математически гений“ от Илинойс е приет в престижното общество Mensa заради високия си коефициент на интелигентност.

Зориен Ройс от Върнън Хилс не е типично дете в предучилищна възраст. Той може да брои до 10 на пет езика, чете на ниво 3-ти клас и учи умножение с три цифри и дроби.

Родителите му - Накиб Алам Ансари и Монирупа Ананя - разбрали, че синът им е различен още на двегодишна възраст.

„Много рано забелязахме необичайната му любознателност – например разпознаваше всички букви и цифри, когато беше едва на девет месеца“, разказва майка му Ананя пред The Independent.

Според официално съобщение на Mensa, Зориен е можел да пише думи като „хипопотам“ и „алигатор“ и е можел да брои до 100 напред и назад до двегодишна възраст

Родителите на Зориен били посъветвани да посетят психолог, който да проведе тест за интелигентност. С него детето се присъединило към Mensa и Intertel, друго международно общество за хора с висок коефициент на интелигентност. Зориен е постигнал 156 от 160 точки, което го поставило в диапазона на „изключително надарените“.

Неговият психолог описал резултата като „изумителен“ – отбелязвайки колко рядко е дете да се доближава толкова много до максимума на скалата на неговата възраст.

Ананя разказва, че Зориен обожава кучета и щом види някое, веднага започва да задава въпроси на стопанина му. В съобщението на Mensa се казва, че библиотеката любимо място на Зориен и че иска да бъде учен от НАСА.

Той говори свободно английски и бенгалски, като сега учи хинди, испански и френски. Наскоро той участва в предаването ABC 7 Chicago, за да покаже езиковите си умения, като брои на всичките пет езика.

 

