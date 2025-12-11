Тази страна вече се представя по-добре от големите световни икономики

Ето на кои показатели е базирана класацията

Списание The Economist публикува за пета поредна година класацията си на 36-те най-богати държави в света, която сравнява тяхното икономическо представяне. За 2025 г. на първо място се нарежда Португалия, измествайки миналогодишния победител Испания, която този път получава същия резултат като Колумбия.

Класацията се базира на няколко ключови показателя: инфлация, ръст на БВП, заетост и представяне на фондовите пазари. „През 2025 г. Португалия успя да съчетае силен икономически растеж, ниска инфлация и процъфтяващ борсов пазар“, отбелязва изданието, цитирано от местни медии.

Според The Economist туризмът продължава да бъде основен двигател на португалската икономика, а приливът на заможни чужденци, привличани от ниските данъчни ставки, допълнително стимулира търсенето и инвестициите.

Веднага след Португалия в класацията се нареждат Ирландия и Израел. На обратния полюс са предимно северноевропейски икономики – Естония, Финландия и Словакия заемат последните места.

В публикация в платформата X португалският премиер Луиш Монтенегро определи отличието като заслужено признание за труда на португалския народ и стимул за правителството да продължи по пътя, който е донесъл положителни резултати през последните месеци. „Чрез смели реформи и като направим страната по-конкурентоспособна и продуктивна, ще продължим да създаваме работни места, да увеличаваме заплатите и да укрепваме държавата. Така ще осигурим повече благополучие и по-добро бъдеще за португалците“, написа той.

Правителствените прогнози сочат икономически растеж от 2% през тази година и 2,3% през следващата.

