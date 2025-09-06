Колко струва Съединението на България?

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България

Съединението е историческият акт, с който на 6 септември 1885 година автономната област Източна Румелия се откъсва от Османската империя и се обединява с Княжество България, в разрез с решенията на Великите сили, взети на Берлинския конгрес.

До Съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарджик, Голямо Конаре и други южни български селища, координирани от Българския таен централен революционен комитет. В резултат на военен преврат, оглавен от майор Данаил Николаев, османският губернатор в Пловдив Гаврил Кръстевич е свален от власт и заменен от администрация, назначена от българския княз Александър I Батенберг.

"Призори на 6 септември тук идват дружината на майор Данаил Николаев от източнорумелийската полиция. Тук са и въстаниците от голямоконарската чета, които пристигат от тогавашното Голямо Конаре (днешния град Съединение). След Съединението България се превръща в най-голямата държава на Балканите по площ и население, получавайки водещата роля в региона", припомня директорът на Регионалния исторически музей в Пловдив Стефан Шивачев.

Каква обаче е цената на свободата?

Месец след знаковото събитие от 6 септември 1885 г. временното правителство в Източна Румелия на Георги Странски изпраща писмо до Захари Стоянов и Иван Андонов с въпрос какви средства са похарчени за подготовката и реализацията на Съединението.

Отговорът на революционерите е 380 тогавашни турски лири, което по думите на Стефан Шивачев е изключително минимална сума и показва тяхната скромност, пише „Стандарт“.

"Когато оценяваме колко струва защитата на Съединението трябва да кажем съвсем реално, че тя е някъде от порядъка на 50 и няколко милиона български лева", посочи историкът и уточни, че това са военните разходи за дислокираното на армията и успешната българска защита в Сръбско-българската война.

Шивачев допълни, че това, което е много интересно, е че по-голямата част от тази сума е била икономисана от правителството на Княжество България през предните години, явно знаейки това, че се подготвя и ще бъде обявено Съединението, но също и че ще трябва да бъде защитено.

Разгневена Русия

Руският император Александър II заявява на българите, че рано или късно, Русия ще подкрепи тяхното съединение и те няма да живеят дълго разединени. Нещата обаче се променят след неговата смърт и възкачването неговия син Александър III на императорския трон.

Започва да назрява конфликт между българския княз Александър Батенберг и руския цар Александър III, който заявява, че Съединението ще стане, но тогава, когато каже руският император.

Против тази позиция на Русия застават обаче българските революционери, които казват "Съединението е българско дело, ние си го подготвяме и нас не ни интересува външната намеса".

На 18 септември руският император издава указ, с който отзовава руските офицери от България и българската армия остава буквално без висше командване.

"Това е един много тежък удар, но за наша радост, през следващите седмици по време на Сръбско-българската война, младите българските капитани, които поемат управлението на армията, успяват в крайна сметка да защитят Съединението и всички достижения на българския народ", подчертава историкът.

