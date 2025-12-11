Disney ще лицензира над 200 свои герои за видеосъдържание с AI

Това ще позволи на потребителите да създават видеоклипове с участието на над 200 героя

Американският развлекателен концерн Disney ще инвестира 1 млрд. долара в OpenAI и ще лицензира свои популярни герои и интелектуална собственост за генериране на кратки социални видеоклипове чрез платформата Sora, съобщиха двете компании в съвместно изявление.

Тригодишното лицензионно споразумение ще позволи на потребителите да създават по заявка видеоклипове чрез Sora с участието на над 200 героя от Disney, Marvel, Star Wars и Pixar, предаде БТА. Част от генерираните видеоклипове ще бъдат достъпни за стрийминг в платформата Disney+.

Съгласно споразумението Disney става първият голям партньор за лицензиране на съдържание в Sora – платформата за кратки видеоклипове с AI на OpenAI. Моделите на компанията ще могат да използват костюми, реквизит, превозни средства и емблематични среди от библиотеката на студиото. Споразумението не включва права върху гласове или подобия на реални личности.

Платформата ChatGPT Images също ще може да генерира изображения по кратки текстови заявки, като използва същата интелектуална собственост на Disney. Освен това Disney ще стане основен корпоративен клиент на OpenAI, използвайки неговата платформа API за нови продукти, инструменти и преживявания, включително за Disney+, както и чрез внедряване на ChatGPT за служителите.

По силата на споразумението Disney ще инвестира 1 млрд. долара в OpenAI и ще получи опции за закупуване на допълнителни акции. Сделката подлежи на сключване на окончателни договори и необходимите корпоративни одобрения.

Двете компании подчертават ангажимента си към „отговорно използване на изкуствения интелект“, което защитава безопасността на потребителите и правата на творците. Съвместната работа предвижда развитие на „човекоцентричен“ изкуствен интелект, който да разширява творческите възможности и да зачита авторските произведения.

„Технологичните иновации непрекъснато оформят еволюцията на развлеченията“, заяви главният изпълнителен директор на Disney Робърт Айгър. „Чрез това сътрудничество с OpenAI ние ще разширим начина, по който разказваме истории, като поставим генеративния изкуствен интелект в ръцете на феновете“.

„Disney е световен еталон в разказването на истории и сме развълнувани от партньорството“, заяви Сам Олтман, съосновател и главен изпълнителен директор на OpenAI. „Това споразумение показва как творческите индустрии и компаниите за ИИ могат да работят заедно в полза на обществото“.

Очаква се Sora и ChatGPT Images да започнат да генерират видеоматериали с герои на Disney, лицензирани от няколко франчайза, в началото на 2026 г. като част от нови интерактивни преживявания за абонатите на Disney +.

