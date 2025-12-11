BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
Последвайте ни
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
Свят Сърбия иска да внася петрол от България

Сърбия иска да внася петрол от България

Свят

bTV Бизнес екип

Обсъдиха на среща напредъка на Сърбия към ЕС

Президентът на Сърбия Александър Вучич е обсъдил възможността Сърбия да внася петролни продукти от България, Румъния и други съседни държави, съобщават сръбските медии.

Това е станало на работна вечеря снощи в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. „Обсъдихме къде трябва да изградим нови газопроводи, но и нови нефтопроводи и не само нефтопроводи, това, което наричаме продуктов тръбопровод така че от Констанца например да можете да внасяте и дизел, не само суров петрол", каза Вучич в Брюксел пред националната сръбска телевизия РТС, цитиран от БТА.

Той допълни, че по време на разговорите с Фон дер Лайен и Коща е обсъдено и изграждането на газов интерконектор между Сърбия и Северна Македония. Сръбският президент съобщи, че тема на разговора са били „ключови въпроси от двустранните отношения между Сърбия и ЕС и нашия европейски път".

200 зарядни станции за електромобили ще бъдат изградени у нас

Нямам нищо ново да ви кажа. Виждам, че някои в Сърбия със сигурност са доволни, че няма да отворим клъстер 3 от преговорите, не мога да кажа със сигурност дали ще го направим или не, защото зависи от държавите членки", каза Вучич.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че по време на срещата ѝ с Вучич е бил анализиран напредъкът на Сърбия по пътя ѝ към Европейския съюз и че Сърбия може да разчита на подкрепата на ЕС по този път. В публикация в платформата Екс тя заяви, че е обсъдила със сръбския президент „значението на ускоряването на реформите, особено в областите на върховенството на закона и свободата на медиите".

„Подчертахме, че разширяването е геостратегически императив и необходимостта Сърбия да се приведе в поголямо съответствие с външната и сигурностна политика на ЕС. Приветствахме и стъпките на Сърбия за диверсифициране на енергийните си източници и маршрути и за намаляване на зависимостта си от Русия, чиято ненадеждност е била многократно демонстрирана", каза Фон дер Лайен. 

Тя заяви, че „Европа последователно показва солидарност със Сърбия чрез големи инвестиции в енергийна инфраструктура и подкрепа за уязвимите домакинства". „Както подчертахме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща по време на посещенията ни по-рано тази година, ние оставаме напълно ангажирани да видим демократична Сърбия в ЕС. Можете да разчитате на нашата подкрепа", заключи Фон дер Лайен.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата