Нова евтина дестинация: Обядът е само 3 евро, кафето е 30 цента

Тази страна е смятана за една от най-недооценените дестинации в света

Във време на пренаселеност в популярните дестинации, една страна се откроява като неоткрит скъпоценен камък на световния туризъм. Това е място с богата история, красиви пейзажи и истинско гостоприемство. Въпреки че често е пренебрегван в полза на по-известни дестинации, Алжир предлага автентично пътешествие без тълпи, на цени, които са рядкост в днешно време.

Смятана за една от най-недооценените дестинации в света, тя предлага на посетителите уникална комбинация от екзотика, богата история и топло гостоприемство – на изключително достъпни цени. Въпреки многобройните си забележителности и живописни градове, включително Оран, страната е почти лишена от туристи, което я прави идеална за автентично и спокойно пътуване.

Тази северноафриканска страна съчетава екзотика и традиции. Столицата на Алжир, с население от около 2,5 милиона души, предлага на посетителите истинско местно преживяване на цени, които са истинска рядкост днес.

Обядът е четири евро, кафето само 30 цента

Снимка: iStock

Сред основните причини за посещение са изключително ниските цени. Обядът обикновено струва от 3 до 4 евро, кафето или чаят около 30 цента, а пътуването с такси е само няколко евро за десетки километри.

Входът за повечето забележителности на града е безплатен. По отношение на съдържанието и съотношението цена-качество, Алжир може да се сравни наравно с Югоизточна Азия или Иран. Въпреки че не е сред най-желаните места за мнозина, пътуващите от Алжир често се връщат ентусиазирани от съотношението цена-качество, както и от факта, че дестинацията все още не е поддадена на масовия туризъм.

Какви забележителности има?

Снимка: iStock

Особен интерес представлява Оран, често наричан „Париж на Африка“, където френското влияние е много силно изразено. Архитектурата съчетава френски и средиземноморски елементи, създавайки очарователно и визуално привлекателно цяло. Градът има около два милиона жители и няколко впечатляващи катедрали. Сред най-известните забележителности е крепостта Санта Круз, до която може да се стигне с въжена линия за по-малко от едно евро. От върха се открива красива гледка към града.

Забележителностите на столицата на Алжир също си заслужават да бъдат посетени. Открояват се сградата на Гранд Пост, Дворецът на културата и старата част на града, известна като Касба, както и множество красиви джамии и други исторически важни сгради с богато минало. Въпреки многобройните атракции, много малко чуждестранни посетители идват в Алжир. Това означава, че страната може да бъде разгледана без тълпи и в автентична местна атмосфера.

