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След звезди и ключове: Michelin раздава...гроздове?
Какво представлява "гроздето" на Michelin?
В продължение на 125 години Michelin се е превърнало в знак за високо качество. От звездите, които отличават първенице в гастрономията, до ключовете, които отличават най-добрите хотели. Сега френският гид се насочва към ново отличие „грозде“, пише The last concierge.
Отличието ще акцентира върху производителите на вино в различни региони на света. Миналата година стана ясно, че София ще има възможността да бъде посетена и оценена от инспектори на Michelin.
Как ще се оценява?
В своя официален сайт, Michelin описват детайлно начинът, по който ще се случи оценяването. Ръководството предоставя надежден бенчмарк: един, два или три грозда, както и допълнителна селекция от препоръчани имоти и производители.
Три грозда
Изключителни производители. Независимо от реколтата, любителите на виното могат да се обърнат към творенията на имението с пълно доверие.
Два гроза
Отлични производители, които се открояват като изключителни в своята група и регион, както по отношение на качеството, така и на постоянството.
Един грозд
Много добри производители, които създават вина с характер и стил, особено в най-добрите реколти.
Има и 5 критерия, които ще инспекторите ще следят:
Качество на агрономията
Инспекторите на Michelin оценяват критерии като жизненост на почвата, баланс на лозята и управление на лозята - основни фактори, които пряко влияят върху качеството на виното.
Техническо майсторство
Оценката се фокусира върху техническото изпълнение на процеса на производство на вино. Нашите инспектори търсят прецизни и стриктни практики за производство на вино, произвеждайки вина, които отразяват тероара и сорта, без никакви разсейващи недостатъци.
Идентичност
Ръководството ще открои винопроизводителите, които създават вина със силна идентичност, изразяващи усещане за място, личността на винопроизводителя и културата зад тях.
Баланс
Оценка на хармонията между компоненти като киселинност, танини, дъб, алкохол и сладост.
Последователност
Винарните ще бъдат оценявани през няколко реколти, за да се гарантира непоколебима постоянство в качеството, дори и в най-предизвикателните години. Ръководството отбелязва вина, които разкриват по-голяма дълбочина и превъзходство с течение на времето.
Експертите зад кулисите
Бъдещите селекции ще разчитат на експертния опит на специализирани винени инспектори , всички професионалисти, работещи в Michelin Group. Този екип, който ще прави своите препоръки колективно и с пълна независимост, ще събере опитни винени специалисти.
Всички членове на екипа са избрани не само въз основа на тяхната квалификация, но и на способността им да оценяват лозето с прецизност и почтеност. Всички те са опитни професионалисти в сектора - бивши сомелиери, специализирани критици или бивши винопроизводители - и внасят в екипа конкретен и задълбочен опит в света на производството на вино.
Техните оценки ще следват строга методология, включваща процес на оценяване от панел.