Much Better излиза на световната сцена: българска агенция със събитие в Кан за първи път в историята на рекламата у нас

Рекламна агенция Much Better, част от най-голямата комуникационна група на пазара - OM Group, участва в програмата на Cannes Lions 2026 – най-престижният световен фестивал за креативност – не като зрител, а като партньор на глобално събитие. Партньорството е с World Woman Foundation – водеща международна организация за подкрепа и развитие на жените. Събитието се казва „That's What She Said" и се проведе на 23 юни 2026 г. в рамките на World Woman Cannes Agenda – флагманската инициатива на World Woman Foundation на Cannes Lions.

Какво е „That's What She Said" и защо е различно

В свят, в който 71% от рекламите все още показват жените като домакини, и в който жените на 60+ (най-бързо растящата потребителска група в света) получават едва 1.2% от рекламното време, индустрията не страда от липса на говорещи за жените. Страда от липса на женска гледна точка. „That's What She Said" е двучасово събитие, в което жени от креативните индустрии от цял свят излизат на сцената не като панелисти, а като протагонисти. Форматът е умишлено демократичен: жена от малка агенция в Карачи има същия шанс за достъп до сцената, колкото CCO от глобална мрежа в Ню Йорк.

Събитието не е просто вечер с разкази. Говорещите заедно изграждат първата живa, човешка база данни за женския опит в рекламата – данни, които ще се върнат обратно в индустрията: към фестивали, холдингови компании и браншови организации като инструмент за структурна промяна.

Much Better: от идея до световна сцена за една година

Агенцията, специализирана в маркетинга към жени – най-влиятелната потребителска група в света, но и системно най-неразбраната, работи на пресечната точка между данни, стратегия и креативност. 85% от потребителските решения в света се взимат от жени, но 91% от жените споделят, че не се чувстват разбрани от брандовете. Much Better е основана през 2025 г. с мисията а превърне това разминаване в пазарна възможност за брандовете, които искат да растат. За тази една година от създаването си Much Better:

• oрганизира The XX Factor: Understanding the Economic Power of Women – първото международно събитие на Балканите, посветено на женската икономика и фемвъртайзинга;

• стои зад единственото национално представително проучване на българските жени – изследване, което дава измерим глас на аудитория, с която индустрията десетилетия е комуникирала по предположение;

• е избрана от World Woman Foundation за официален партньор на World Woman Cannes Agenda 2026 и съорганизатор на „That's What She Said".

Историческият момент за България

Cannes Lions съществува от 1954 г. Той е единствената глобална платформа, на която рекламата се среща едновременно с бизнеса, технологиите, политиката и културата. Присъствието на Кан е признание за релевантност – знак, че дадена организация или пазар е достатъчно напред, за да участва в разговора, а не само да го наблюдава. „Рекламата в България е на 40+ години. Кан - на 70+. Срещаме се сега и не е случайно. Отидохме в Кан не като гости, а като домакини на сцена. Much Better беше хипотеза преди 18 месеца, но днес е доказателство, че ако изграждаш бизнес с ясна идея и реална мисия, светът забелязва“, казва Мария Милушева, творчески директор на Much Better. За OM Group – официален представител на WPP за България и комуникационната група, под чийто покрив работи Much Better – участието в Cannes Lions 2026 е потвърждение на стратегическата посока. „Амбицията ни е да бъдем не просто най-голямата комуникационна група на пазара, а тази с най-широк глобален отпечатък – да изграждаме партньорства с международно значение, да въвеждаме световни стандарти в местната практика и да представляваме България в разговорите, които формират бъдещето на индустрията. Кан 2026 е видима стъпка в тази посока“, коментира Екатерина Тупарева, CEO на OM Group.

За World Woman Foundation

World Woman Foundation е глобална организация с амбициозна цел: #EqualFuture до 2030 г. Основана от предприемача и футурист Рупа Даш, тя работи в над 20 държави и е достигнала над 55 000 жени чрез своята програма за менторство. Чрез форуми на световните подиуми – Давос, ООН, Кан – организацията информира, вдъхновява и инвестира в жените и момичетата като двигатели на промяната в икономиката, технологиите и творческите индустрии.