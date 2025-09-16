Добра реколта, но по-скъпо вино: С колко ще се повишат цените?

Производителите казват, че цените на гроздето тази година са с около 10% по-високи спрямо миналата

Производителите в Югозападна България отчитат изключително добра реколта от грозде тази година. Въпреки това, очакванията в бранша са, че цените на гроздето и съответно на виното ще се повишат. Причините за това са комплексни – както доброто качество на продукцията, така и влиянието на икономически фактори, предава БНТ.

Снимка: iStock

Стоимен Горов, който отглежда различни сортове грозде на над 100 декара край Кочериново, споделя, че въпреки метеорологичните предизвикателства през лятото, не помни по-плодородна година. Благодарение на целенасочени усилия като поливане и грижа за лозята, реколтата е отлична. Той отбелязва, че цените на гроздето тази година са с около 10% по-високи спрямо миналата. По думите му, това поскъпване се дължи както на трудния сезон с високи температури и резки температурни колебания, така и на общата инфлация.

Сериозен проблем за земеделските производители остава напояването. Много от тях изпитват затруднения с достъпа до вода, а старите напоителни системи често са занемарени. Крум Богдански например разказва, че в неговия регион липсва всякакъв контрол върху напояването и те разчитат единствено на валежите. Той припомня, че преди около две десетилетия е имало функционираща система, която обаче днес е неизползваема. За разлика от него, Горов споделя, че разполагат с изградена поливна система и водохранилища, благодарение на което успяват да се справят с летните горещини. Той дабавя, че 80% от тези съоръжения са изградени с лични инвестиции.

Допълнителен натиск върху сектора оказва и недостигът на работна ръка. Заради ниското заплащане, опитните сезонни работници все по-често избират да се трудят в страни от Западна Европа като Франция, Испания и Италия, където условията са значително по-добри. Това създава допълнителни предизвикателства за родните производители, които трудно намират достатъчно хора за прибиране на реколтата.

