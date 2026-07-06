Наша съседка ще има първия курорт за винен туризъм

Според властите това е само първата стъпка към изграждането на цяла мрежа от населени места с енотуристически профил

Румъния обяви създаването на първата си официална винена туристическа дестинация и планира изграждането на специализиран курорт за винен туризъм, съобщават местни медии, цитира БТА. Проектът ще бъде реализиран в района на Гура Вадулуй, в окръг Прахова – регион, известен с дългогодишните си лозарски традиции и производството на висококачествени червени вина.

Според властите това е само първата стъпка към изграждането на цяла мрежа от населени места с енотуристически профил. В стратегията за бъдещо разширяване вече са включени и съседните общини Урлац, Болдещ-Скан, Чептура и Валя Калугаряска, които също имат потенциал да се превърнат в притегателни центрове за любителите на винения туризъм.

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За развитието на новия туристически продукт вече се изпълняват мащабни инфраструктурни проекти, финансирани чрез специален механизъм на стойност 70 милиона евро. Програмата включва изграждането на велосипедни алеи сред лозовите масиви, модернизиране на общинската пътна мрежа между винарските изби, както и подготовка на терени с необходимата комунална инфраструктура.

За да бъде увеличен капацитетът за настаняване на посетители, вече са стартирали четири проекта за изграждане на специализирани паркове за кемпери и каравани. Очакванията са първите модерни къмпинг зони да започнат работа още през тази година.

Гура Вадулуй се намира в сърцето на известния лозарски район Дялу Маре, на около 90 километра северно от Букурещ. Местният микроклимат често е сравняван с този на Бордо във Франция, а през региона преминава и популярният туристически маршрут „Пътят на виното“, който допълнително засилва потенциала му като нова винена дестинация.