Какво е "зомби еднорог", ново митично "животно" в Силициевата долина

Защо "еднорозите зомбита" закъсаха за пари?

В света на високотехнологичните стартъпи митологията винаги е била на почит. Години наред Силициевата долина класифицираше своите най-успешни творения от „кентавъра“, достигнал оценка от 100 милиона долара, през известния „еднорог“ с неговата оценка от 1 млрд. долара, до абсолютния хищник на пазара – „декакорна“, чиято пазарна стойност надхвърля десет милиарда долара. Напоследък обаче по лъскавите коридори на технологичната индустрия започна да броди едно ново, далеч по-зловещо създание. Запознайте се със „зомби еднорога“.

Какво е „зомби еднорог“?

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Това е компания, която някога е била оценена за над 1 млрд. долар, а сега е сянка ва предишното си аз, пише The Economist. Към май 2026 г. 332 от общо около 1 900 еднорога в базата данни на проф. Иля Стребулаев от Станфордския университет са привлекли ново финансиране при оценка, равна или по-ниска от предишния си пик.

От тях 212 вече са оценени на под 1 млрд. щатски долара, което означава, че са загубили статута си на еднорог. Освен това 383 компании не са обявявали нов кръг на финансиране през последните три години, а 41 от тях също вече не покриват прага от 1 млрд. долара.

Стребулаев отбелязва, че данните за стартъпите невинаги дават пълната картина. Някои еднорози може да не са търсили нов капитал, защото не са имали нужда от него. При други обаче липсата на финансиране вероятно отразява затруднения да оправдаят високите си оценки. Така все повече компании изглежда попадат в категорията на т.нар. „немъртви еднорози“ – стартъпи, които формално съществуват, но трудно растат или привличат нови инвестиции.

По време на бума на еднорозите много стартъпи разполагаха с ограничени приходи и неубедителни бизнес модели. Въпреки това продължителният период на ниски лихвени проценти насърчи инвеститорите да търсят по-висока доходност чрез фондове за рисков капитал.

Според PitchBook през 2022 г. фондовете за рисков капитал са набрали рекордните 223 млрд. щатски долара. След последвалото повишаване на лихвените проценти условията на пазара се промениха значително и през 2025 г. набраният капитал се сви до едва 66 млрд. долара.

Някои компании изглеждат просто силно надценени. Един от примерите е Cameo – платформа, чрез която известни личности записват персонализирани видео поздрави срещу заплащане. През 2021 г. компанията достигна оценка от 1 млрд. долара. Сега стойността му е 82 млн. долара.

Защо "еднорозите зомбита" закъсаха за пари?

Снимка: iStock

Стартъпите с оценка над 1 милиард долара (т.нар. „еднорози“) вече не могат да намират финансиране при старите си, силно раздути оценки. Обикновено една млада компания расте между 5 и 10 години, преди да излезе на борсата (IPO) или да бъде купена. За тези компании обаче и двата пътя в момента са затворени. Падащите пазарни оценки плашат инвеститорите и сриват възвръщаемостта.

Ефектът върху инвеститорите (Рисковия капитал)

Спадът в сектора води до сериозни последствия за фондовете за рисков капитал:

По-слаба доходност: Според Световния икономически форум, по-новите фондове връщат значително по-малко пари на своите инвеститори в сравнение с по-старите.

Загуба от борсата: Много от тези фондове се представят по-зле от широкия щатски индекс S&P 500. Изключение правят само шепа късметлии, които са инвестирали в топ компании за изкуствен интелект (AI).

Какво следва?

Инвеститорите стават изключително предпазливи. Парите вече няма да се раздават "на калпак", а ще се концентрират само в най-добрите. В момента едва 5% от фондовете за рисков капитал генерират цели 90% от печалбите в цялата индустрия. Всички останали остават извън играта.