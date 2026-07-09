След таксите: Как ще пазаруваме онлайн от китайски и други платформи?

Кога и как се плащат тези 3 евро?

Представете си следната ситуация: разглеждате си в Temu, Shein или AliExpress и тъкмо сте напълнили количката с няколко сладки тениски с лабрадори, чехли за вкъщи и пижама. Общата сума е едва петнайсетина евро. Когато обаче стигате до плащането, изненада – допълнителните такси се оказват по-високи от стойността на самите стоки. Струва ли си изобщо?

От 1 юли влезе в сила ново правило на Европейската комисия, което има за цел да ограничи масирания евтин внос от трети страни (главно Китай) и да защити европейските търговци.

Ето как работи новата схема и защо в момента цари пълен хаос.

Кога и как се плащат тези 3 евро?

Снимка: Reuters

Новата митническа такса е фиксирана на 3 евро и се прилага за онлайн поръчки от страни извън ЕС на стойност до 150 евро. Таксата се налага за всеки различен вид стока в пратката (по т.нар. митническа номенклатура), а не за всяка отделна бройка.

Тоест ако си купите 3 еднакви рокли, таксата трябва да е само веднъж 3 евро. Ако обаче поръчате обувки, козметика, бански и плажна кърпа – това са 4 различни категории и таксата може да скочи до 12 евро.

За поръчки над 150 евро регламентът остава същият, както досега – подава се подробна митническа декларация и митото се изчислява индивидуално според стоката.

От платформата Temu изрично посочват, че новата такса от 3 евро се показва отделно в количката преди плащане. Те уверяват, че еднакви артикули ще се таксуват само веднъж. Temu предупреждава, че тази такса от 3 евро не се калкулира към сумата, необходима за отключване на купони, безплатни подаръци, кешбек или кредити.