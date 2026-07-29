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Свят След 12 години на пазара този модел автомобил отива в историята

След 12 години на пазара този модел автомобил отива в историята

Свят

bTV Бизнес екип

Производителят потвърди, че производството ще приключи през декември 2026 г.

Land Rover ще прекрати производството на Discovery Sport в края на 2026 г., след повече от 11 години, пише автомобилната медия Autocar. SUV-ът остава конфигурируем във Великобритания, но вече не е наличен за поръчка от завода на различни европейски пазари, включително Франция, Германия и Испания.

Говорител на JLR заявява:

„Производството на Discovery Sport ще приключи през декември 2026 г., в съответствие с нормалните жизнени цикли на продуктите. Като част от този преход ще има контролирано спиране на производството преди тази дата за определени пазари.“

Това слага край на една от най-дългите серии на продажби във Великобритания: Discovery Sport беше пуснат тук през февруари 2015 г., което го прави по-стар от Mazda MX-5 и Alfa Romeo Giulia. След като бъде продаден, Volvo XC90 ще бъде най-старият автомобил във Великобритания.

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Премахването на Discovery Sport от поръчките съвпада с въвеждането този месец на актуализирания набор от правила на ЕС за обща безопасност (GSR2) , който налага няколко функции за безопасност, несъществуващи в SUV модела.

JLR е актуализирала другите си модели, за да отговарят на GSR2, но възрастта на Discovery Sport, и сравнително ниските маржове на печалба, вероятно са направили подобна инвестиция нежизнеспособна.

Porsche взе същото решение с Macan , който беше пуснат на пазара приблизително по същото време като Discovery Sport и  спира производството си този месец .

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Все още не е ясно кога Discovery Sport ще напусне родния си пазар (където GSR2 не е законово задължение), но е вероятно JLR да спре да приема нови поръчки преди пенсионирането си.

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Базовият SUV исторически е бил значителен генератор на обеми за компанията, като се е класирал като най-продаван през 2016 г. (първата пълна година на продажба), с над 122 000 продадени екземпляра в световен мащаб.

Значителна промяна през 2019 г. – включително нова платформа и интериор – помогна да се запази свеж спрямо конкурентите, но през по-скорошните години възрастта му го настигна и JLR продаде по-малко от една десета от тази цифра от 2016 г. през 2025 г.

Това го направи най-бавно продаващият се модел на компанията, след пълноразмерния Land Rover Discovery , който също предстои да бъде пенсиониран с наближаването на 10-ата годишнина от представянето си.

Отмяната на производството на Discovery Sport повдига въпроси относно бъдещето на тясно свързания Range Rover Evoque , който се произвежда успоредно с него в завода на JLR в Хейлвуд на Мърсисайд.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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