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БГ Бизнес Цените на медта скочиха с над 20%: Под заплаха ли е поддръжката на българската енергетика?

Цените на медта скочиха с над 20%: Под заплаха ли е поддръжката на българската енергетика?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Медта формира до 60% от стойността на материалите при ремонт на генератори и трансформатори

Скокът в цените на металите на международните борси, съчетан с конкуренцията от компании извън Европейския съюз, поставя под риск поддръжката на българските ТЕЦ, ВЕЦ и електропреносната мрежа. За това предупреждава Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), която призовава за спешни промени в правилата за обществените поръчки. Това се посочва в разпространено до медиите съобщение на организацията.

Снимка: Getty Images / iStock

Според данни на Националния статистически институт цените на производител в сектора „Производство на основни метали“ са нараснали с двуцифрени темпове на годишна база - с 19,8% през април и с 21,5% през май. Основната причина за поскъпването е рязкото увеличение на цената на медта, която на Лондонската борса (LME) вече се търгува за над 12 000–13 000 щатски долара за тон. Тъй като медта формира до 60% от стойността на материалите при ремонт на генератори и трансформатори, увеличението прави предварително заложените бюджети трудно изпълними. 

По информация на БАСЕЛ проблемът е, че цените по обществените поръчки у нас са фиксирани предварително и не предвиждат механизъм за актуализация при промени в борсовите котировки. Така цялата тежест от поскъпването на суровините остава за сметка на фирмите изпълнители. „Няма как една българска компания да спечели търг при едни цени, а шест месеца по-късно да купува медта с 30% по-скъпо и да изпълни договора без риск от фалит“, коментира председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев. По думите му държави като Гърция, Сърбия и Черна гора вече използват механизми за индексация на основните материали според борсовите цени, докато в България такава практика липсва.

Снимка: Getty Images / iStock

Към поскъпването на суровините се добавя и силната конкуренция от компании извън ЕС, най-вече от Китай, Индия и Турция. По данни на БАСЕЛ над 60% от обществените поръчки в сектора на електротехниката у нас се печелят от дружества извън Европейския съюз, които получават държавни субсидии в собствените си страни, по-лесно поемат увеличението на цените на суровините и могат да предложат по-ниски оферти от българските фирми. „Изискването за над 50% европейско участие не е нова практика за България и просто трябва да бъде възстановено“, посочва Белелиев в съобщението до медиите. 

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Какви промени предлага асоциацията? 

От асоциацията предлагат две конкретни промени в обществените поръчки в енергетиката – въвеждане на задължителна индексация на цените чрез формула, обвързана с борсовите цени на медта (LME) и останалите основни метали, както и изискване за минимум 50% европейско и българско участие в проекти, финансирани с публични средства. Според БАСЕЛ темата не търпи отлагане, тъй като без промяна в правилата съществува риск поддръжката на ключови енергийни съоръжения да остане без изпълнители и сигурността на енергийната система да бъде застрашена.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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