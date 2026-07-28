Най-големият предател на шофьорите, докато са на почивка

За какво трябва да се внимава

Най-честите повреди, които карат европейските шофьори да остават блокирани отстрани на пътя, са повреди на акумулаторите, които представляват почти половината от тях, пише N1.

Когато отиват на почивка, повечето шофьори се притесняват, че гумите им ще се спукат, че високите температури ще доведат до прегряване на двигателя на автомобила или дори че скоростната кутия ще се повреди. Статистиката на най-големия европейски автомобилен клуб ADAC обаче показва съвсем различно нещо.

Най-проблематичната част е там, където внимателна проверка преди шофиране на почивка би могла да предотврати принудително спиране отстрани на пътя. Миналата година техниците на ADAC са извършили почти 3,7 милиона интервенции по европейските пътища. Това означава, че пътна помощ се извиква приблизително на всеки девет секунди. И почти половината от всички повреди са имали нещо общо – разреден или дефектен акумулатор, съобщава Avto Magazin.

Същият проблем измъчва и електрическите автомобили

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Цели 45,4% от всички интервенции са били свързани с повреда на 12-волтова батерия. Причините са разнообразни от възраст, кратки пътувания, дълги периоди на престой на превозното средство, както и високи летни температури, които натоварват батерията почти толкова, колкото зимния студ. Изненадващо, същият проблем измъчва и електрическите автомобили. Въпреки че имат голяма високоволтова батерия, те все още използват конвенционална 12-волтова батерия, за да стартират електрониката, да отключат и да работят с много системи. Това е и най-честата причина за повикване за помощ при електрическите превозни средства.

Според AMZS, летните ваканционни месеци са сред най-натоварените през годината. Тогава те получават най-много обаждания за пътна помощ, тъй като дългите шофирания, високите температури, задръстванията и напълно натоварените превозни средства натоварват много колите. Сред най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват техните механици, са проблеми с акумулаторите, които включват слаби или изтощени акумулатори, следвани от повреди на алтернатора или системата за зареждане и проблеми със стартера на двигателя.

Какви други често срещани грешки има?

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Сред най-често срещаните повреди са проблеми с двигателя или управлението на силовото предаване. Те включват повреди на сензори, системи за впръскване на гориво, компоненти на запалването и управляваща електроника. Тези повреди представляват приблизително една пета от всички случаи на пътна помощ.

Спуканите или повредени гуми остават лятна класика. Но докато шофьорите смятат, че спуканите гуми са най-често срещаният проблем, статистиката показва друго. Техният дял обаче се увеличава значително през лятото. Горещият асфалт, напълно натоварената кола и недостатъчното налягане създават идеални условия за повреда на гумите.

Други често срещани причини за пътна помощ включват изгубени или заключени ключове, течове на охлаждаща течност, повреди на водната помпа и прегряване на двигателя. При дълги спускания проблеми могат да възникнат и от прегряване на спирачките, особено при тежко натоварени превозни средства.