Ражда се нов авиационен гигант? Милиардер обмисля рискован ход

Това може да доведе до стратегическа промяна

Бизнес групата на индийският милиардер Гаутам Адани обмисля създаване на нова авиокомпания, пише B92. Според източници на Reuters, този ход може значително да промени баланса на силите на пазар, доминиран в момента от IndiGo и Air India.

Това може да доведе до стратегическа промяна за конгломерата, който оперира в сектори, вариращи от управление на пристанища до производство на цимент. Adani Group управлява осем летища в Индия, включително две в Мумбай.

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Окончателното решение за стартиране на авиокомпанията все още не е взето, тъй като авиационната индустрия се счита за високорисков сектор, където е трудно да се реализира печалба.

Индийското правителство напоследък неофициално насърчава големи бизнес групи, включително Adani, да обмислят създаването на нова авиокомпания. Това следва нарастващите проблеми в Air India след фатална катастрофа в Ахмедабад миналата година, както и оперативните проблеми на лидера на пазара IndiGo, които причиниха сериозни смущения във въздушния транспорт през декември.

Гаутам Адани е вторият най-богат човек в Азия, с оценено състояние от около 89 милиарда долара. Навлизането в авиационния сектор би било един от най-амбициозните и рискови ходове в неговата бизнес кариера.

През последните 15 години няколко индийски авиокомпании, включително Kingfisher, Jet Airways и Go First, фалираха поради високи данъци, силна конкуренция и проблеми с веригата за доставки.