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Свят Ражда се нов авиационен гигант? Милиардер обмисля рискован ход

Ражда се нов авиационен гигант? Милиардер обмисля рискован ход

Свят

bTV Бизнес екип

Това може да доведе до стратегическа промяна

Бизнес групата на индийският милиардер Гаутам Адани обмисля създаване на нова авиокомпания, пише B92. Според източници на Reuters, този ход може значително да промени баланса на силите на пазар, доминиран в момента от IndiGo и Air India.

Това може да доведе до стратегическа промяна за конгломерата, който оперира в сектори, вариращи от управление на пристанища до производство на цимент. Adani Group управлява осем летища в Индия, включително две в Мумбай.

Снимка: iStock

Окончателното решение за стартиране на авиокомпанията все още не е взето, тъй като авиационната индустрия се счита за високорисков сектор, където е трудно да се реализира печалба.

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Индийското правителство напоследък неофициално насърчава големи бизнес групи, включително Adani, да обмислят създаването на нова авиокомпания. Това следва нарастващите проблеми в Air India след фатална катастрофа в Ахмедабад миналата година, както и оперативните проблеми на лидера на пазара IndiGo, които причиниха сериозни смущения във въздушния транспорт през декември.

Гаутам Адани е вторият най-богат човек в Азия, с оценено състояние от около 89 милиарда долара. Навлизането в авиационния сектор би било един от най-амбициозните и рискови ходове в неговата бизнес кариера.

През последните 15 години няколко индийски авиокомпании, включително Kingfisher, Jet Airways и Go First, фалираха поради високи данъци, силна конкуренция и проблеми с веригата за доставки.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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