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Bitcoin
$63,922.4
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 29 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 29 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се повишава леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес преди предстоящото решение на Управлението за федералния резерв на САЩ, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1397 долара за едно евро. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1367 долара спрямо 1,1389 долара в понеделник.

Спрямо британската лира еврото поевтинява леко с 0,03 на сто до 0,8568 лири за евро, а спрямо швейцарския франк отстъпва с 0,08 на сто до 0,9322 франка, пише БТА.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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