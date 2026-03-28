Скрит рай в Гърция, за който мнозина не знаят: Термален спа център, водопади и плуване срещу 3 евро

Ето къде може да се насладите на лечебна вода по всяко време на годината

Лутраки Позар се намира на около 100 км от Солун и е идеално място за пътуване и почивка. Най-интересният период за посещение на спа центъра е през по-студените дни, когато посетителите могат да се къпят в горещите извори, докато навън е студено.

Естествената среда на Лутраки Позар е подходяща за пешеходни маршрути, които водят през великолепния каньон. В каньона има 15 пещери - убежища. Този специален пейзаж съчетава уникалността и великолепието на природно чудо: в красива, скалиста планина е създадена долина, през която тече Термопотамос (Топла река) и образува малки водопади и плитки корита по бреговете.

Легендата разказва, че македонските царе са се отпускали тук след много години войни. А според легендата войниците са потапяли копията си в гореща вода, защото са вярвали, че това ще ги направи по-силни и по-издръжливи.

Съдържанието на целия комплекс е организирано в малък спа град с хотели, басейни, съблекални, ресторанти, кафенета. Баня Позар разполага с две закрити хидротерапевтични съоръжения и три открити. Затворените съоръжения са първият стар Хидротерапевтичен център и новият Хидротерапевтичен център „Александрио“.

Старият хидротерапевтичен център разполага с 2 закрити басейна, 2 хамама и индивидуални вани, които са на разположение за частни посещения. По-новият Хидротерапевтичен център „Александрио“ разполага с 12 закрити басейна, които също могат да бъдат резервирани за частни посещения. Отвън има голям плувен басейн с олимпийски размери и два естествени термални басейна с водопади. Температурата на водата е 37°C и е постоянна през цялата година. Тези басейни са отворени до 2 часа сутринта и се препоръчва да останете във водата най-много около 30 минути.

В спа центъра има и кафене „Лутра“ с изглед към дефилето и открития басейн, а ресторант „Лутра“ е с изглед към водопада. Има стълби, които водят до пещера на върха на водопада с невероятна гледка. В близост до спа центъра има много таверни, но също така хотели и традиционни къщи за гости, където можете да отседнете.

Цени на спа услугите?

Цените за басейна и хамама в хидротерапевтичния център започват от 13 евро за двама души, 15 евро за 3 души или 18 евро за 4 души (времетраенето е 30 минути).

Ако нямате собствени кърпи или халат, можете да ги наемете на рецепцията на центъра. Цената за наемане на една кърпа е 2 евро, с това, че ще оставите депозит от 10 евро на рецепцията на хидротерапевтичния център, а при връщането му персоналът ще ви върне 8 евро.

Когато поемете по павираната пътека от хидротерапевтичния център „Александрио“, ще попаднете на първия открит басейн с водопад, който има термална вода. Можете да се насладите на плуване в него само за 3 евро.

