БГ Бизнес Доброволци обновяват една от най-емблематичните исторически улици в София

bTV Бизнес екип

Организаторите отправят покана към всички желаещи да се присъединят

Една от най-емблематичните улици в сърцето на София ще придобие по-приветлив вид благодарение на инициативата „Пиротска свети – Епизод 2“, съобщиха от администрацията на район „Възраждане“.

На 27 и 28 март (петък и събота) доброволци, местни жители и представители на бизнеса ще се обединят, за да облагородят пешеходната зона на ул. „Пиротска“. Събитието се организира от гражданската инициатива „Пиротска свети“ с подкрепата на районната администрация и кмета Станислав Илиев, предаде Stolica.bg.

Дейностите ще започват в 11:00 ч. и в двата дни. Основният акцент ще бъде върху освежаването на градската среда – почистване на пейки, кашпи и стълбове, както и премахване на нерегламентирани стикери от пътните знаци. Предвижда се още засаждане на пролетни цветя и цялостно почистване и подреждане на пространството.

„Когато сме обединени и активни, можем да върнем ритъма на сърцето на София и да направим района по-приятен за живеене“, заяви кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев.

В инициативата ще се включат и представители на местния пенсионерски клуб, както и собственици на търговски обекти по улицата. Организаторите отправят покана към всички желаещи софиянци и гости на града да се присъединят.

Необходимите материали за почистването и засаждането ще бъдат осигурени на място и ще са достъпни в Bistro 16 на ул. „Пиротска“ №16. От доброволците се изисква единствено желание за участие и добро настроение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

