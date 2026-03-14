Малко познат гръцки остров ще е хит през това лято

Все повече туристи предпочитат непопулярни и красиви дестинации

Малкият остров Иос в Егейско море в Гърция може да преживее истински туристически бум през 2026 г., тъй като все повече пътешественици търсят автентични преживявания и по-спокойни дестинации, вместо свръхрекламирани и раздути курорти.

Няколко туристически пътеводители и медийни издания откроиха Иос като дестинация, която си струва да се посети още тази година, признавайки го както за пъстрата му културна сцена, така и за недокоснатата му природа.

Всичко това се случва във време, когато този остров в Цикладския архипелаг се опитва да популяризира нова туристическа история, базирана на устойчиво развитие и високо качество на живот, пише Eupravozato.

Няколко международни медии включиха Иос в списъците си с препоръчителни дестинации за 2026 г. Британският вестник The Times класира Хора, столицата на Иос, сред 25-те най-красиви села в Гърция. В текста се посочва, че това традиционно селище привлича посетители с белите си, кубични къщи и тесни, стръмни улички.

Църквата „Панагия Гремиотис“, разположена на най-високата точка на острова, предлага впечатляваща панорамна гледка към Егейско море, особено очарователна при залез слънце.

Публикацията подчертава и значимите исторически обекти на острова, като например праисторическото селище Скаркос, което датира от третото хилядолетие пр.н.е., както и гробницата на Омир.

Италианският уебсайт WomTravel.it, специализиран в съвременните тенденции в младежкия туризъм, също популяризира Иос, заявявайки, че по-младите поколения все повече предпочитат дестинации, които предлагат многоизмерни преживявания, богат социален живот, дейности на открито и културно съдържание.

В придружаващия списък с 14 европейски „дестинации от ново поколение“ този модерен сайт класира Иос на девето място.

Островът беше включен и в годишния списък на най-добрите гръцки острови във френския туристически справочник Petite Futé.





Кметът на Иос, Гикас Гикас, наскоро посочи, че стратегията на острова вече не се ограничава само до обогатяване на туристическото предложение, а по-скоро има за цел да създаде дестинация с високо качество на живот, както за посетители, така и за постоянни жители.

Гръцките власти одобриха 100 000 евро за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, както и за подобряване на основната инфраструктура на острова.

Програмата за публични инвестиции включваше и проект за изграждане на затворена спортна зала, на обща стойност 1 862 000 евро. Новият спортен комплекс ще бъде предназначен както за жителите на острова, така и за туристите.

Всички тези дейности показват, че Иос може да се превърне в една от водещите устойчиви туристически дестинации през 2026 г., ясно отличавайки се от другите гръцки острови, където масовият туризъм все повече натоварва местната инфраструктура и общност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN