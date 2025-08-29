Синът на Тръмп рекламира биткойн по време на обиколката си в Азия

Застрахователите са спечелили над 300 млн. лева за миналата година
Към края на 2024 г. активите на фондовете са оценени на 227 млн. лв., а инвестициите – на 164 млн. лв.
Според него биткойн е „най-великият актив в света“
Ерик Тръмп, син на президента на САЩ Доналд Тръмп, призова почитателите си в Хонконг да купуват биткойн по време на посещението си в Азия, където неговата криптовалутна компания търси нови сделки.
Инвеститорите в криптовалути в САЩ бяха едни от основните поддръжници на президентската кампания на Доналд Тръмп, като дариха милиони долари за победата му с надеждата администрацията му да обърне негативното отношение на правителството към сектора по времето на предшественика му, Джо Байдън.
Миналия месец Камарата на представителите прие три ключови законопроекта за криптовалутите, а 79-годишният Тръмп направи още няколко стъпки за подкрепа на сектора, предаде БГНЕС. Тези регулаторни промени доведоха до скок в цената на биткойн, който достигна нов исторически връх от над 124 500 долара в средата на август, преди да се понижи леко.
На конференцията Bitcoin Asia в Хонконг 41-годишният Ерик Тръмп каза пред препълнена зала от почитатели на криптовалутите, че биткойн е „най-великият актив в света“.
„Няма никакво съмнение в съзнанието ми, че биткойн ще достигне един милион долара. Общността на биткойн подкрепи баща ми по начин, какъвто никога досега не бях виждал, и се надявам, че това се е отплатило, защото ние обичаме тази общност и вярваме в нея“, заяви той.
Компанията American Bitcoin, подкрепяна от Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши, търси придобивания в Азия, съобщи този месец Financial Times.
„Много скоро ще излезем на NASDAQ (втората по големина фондова борса в света)“, каза още Ерик Тръмп, цитиран от АФП.
Попитан за конкуренцията между САЩ и Китай в областта на дигиталните активи, той отговори, че Китай е „огромна сила“ в този сектор.
Според Bloomberg, позовавайки се на запознати източници, Ерик Тръмп ще присъства на събранието на акционерите на японската компания за управление на биткойн активи Metaplanet на 1 септември.
Президентът на САЩ и неговото семейство са замесени в редица криптовалутни инициативи, които са увеличили богатството им, докато администрацията на Тръмп активно подкрепя сектора.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Към края на 2024 г. активите на фондовете са оценени на 227 млн. лв., а инвестициите – на 164 млн. лв.
Инициативата е предназначена да ускори тестването и одобряването на ядрени проекти
„Понякога технологията ме разочарова, но понякога наистина ме изненадва“