Скоростомерът на колата срещу GPS – кое показва истинската скорост?

Ето защо показанията на телефона и скоростомерът в колата се разминават

С последната актуализация на Google Maps шофьорите вече могат да следят скоростта си директно в приложението – функция, която досега беше характерна основно за навигацията Waze.

Новата функция е удобна за шофьорите, но веднага изниква съмнение – защо показанията на телефона и скоростомерът в колата се разминават. Това разминаване е често срещано, но поставя важния въпрос: на кое измерване всъщност можем да се доверим?

Защо скоростомерът на автомобила „лъже“ нагоре?

Скоростомерите в автомобилите се калибрират фабрично по начин, който гарантира, че водачът няма да се окаже в ситуация да превиши ограничението без да го осъзнава, пише Drive. Затова уредите често са настроени да показват малко по-висока скорост, отколкото реално се развива.

Австралийските стандарти за проектиране на превозни средства, произведени след 2006 г., дори изискват скоростомерът да не показва по-ниска скорост от действителната. Позволено е обаче да отчита до десет процента над реалното движение. Това означава, че когато скоростомерът ви показва 100 км/ч, в действителност може да се движите с 95.

GPS срещу скоростомера – кой печели?

GPS не са ограничени от регулации и често показват скорост, близка до реалната. Това е и тяхното основно предимство. Но има и съществени недостатъци. Показанията им може да изостават с части от секундата, а при наклони и завои точността спада. GPS системите разчитат на сигнал от сателити и затова в тунели или зони със слаб обхват често изобщо не работят.

На равен и прав път GPS обикновено е по-точен от вградения скоростомер, твърди проф. Майкъл Рейгън от Университета в Нов Южен Уелс, който през 2023 г. изследва разликите между двата вида измервания. Според него при стръмни изкачвания или спускания GPS често подценява скоростта. Причината е, че сателитите отчитат движението хоризонтално, а промяната във височината води до изкривяване.

