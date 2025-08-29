Започва строителството на първия американски модулен реактор

Инициативата е предназначена да ускори тестването и одобряването на ядрени проекти

Американският стартъп Aalo Atomics започна строителство на първия експериментален модулен ядрен реактор (XMR) в страната. Съоръжението, наречено Aalo-X, се изгражда до Комплекса за материали и горива на Националната лаборатория в Айдахо. Aalo очаква да завърши строителството и да достигне критична мощност до 4 юли 2026 г. - срок, който според компанията демонстрира скоростта, с която могат да бъдат разположени малки модулни реактори, съобщава Interesting Engineering.

Първата копка се прави само две седмици след като Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) избра Aalo за участие в пилотната програма за ядрен реактор на президента Тръмп, обявена през юни 2025 г. Инициативата е предназначена да ускори тестването и одобряването на ядрени проекти от следващо поколение извън националните лаборатории, като по този начин се проправи по-бърз път към търговско внедряване.

Основана през 2023 г. и базирана в Остин, Тексас, Aalo Atomics е една от стартъп компаниите, които залагат на модулни реактори за задоволяване на съвременните енергийни нужди и бързо нарастващото търсене от изкуствения интелект и центровете за данни. Ръководството на Aalo описва темпото на напредък като „безпрецедентно“. След като заработи, Aalo-X ще бъде и първият реактор с натриево охлаждане, включен в мрежата на Съединените щати от над 40 години.

Aalo-X е само е предшественик на Aalo Pod, модулна електроцентрала с мощност 50 мегавата, проектирана специално за центрове за данни. Aalo твърди, че модулният им подход избягва зависимостта от външни водоизточници и позволява на съоръженията да разширят електрозахранването до гигаватов мащаб без големи ремонти на инфраструктурата.

На фона на историческото търсене на електроенергия, стимулирано от изкуствения интелект и от политиката за нисковъглеродни енергийни решения, стартиращите компании връщат ядрената енергия в центъра на енергийните дискусии в САЩ. Ако Aalo постигне целта си, реакторът Aalo-X може да бъде в експлоатация по-малко от три години след основаването на компанията – постижение, което би сигнализирало както за технически, така и за регулаторен пробив за ядрените иновации в Съединените щати.

