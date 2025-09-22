Ще се откаже ли Словакия от руски петрол след предложенията на Зеленски?

Украйна предлага да осигури енергийна сигурност на страната и започването на съвместни проекти

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и словашкият премиер Роберт Фицо се срещнаха в Ужгород преди дни, като разговорите бяха концентрирани върху енергетиката, сигурността и европейската интеграция на Киев. Зеленски обяви, че Украйна е готова да осигури стабилни доставки за Словакия и други партньори, ако те поетапно се откажат от руските енергийни източници. По този начин украинският президент увери, че Киев може да гарантира енергийната сигурност на Словакия, ако страната се откаже от руски петрол. Предстои ново правителствено заседание между двете държави, което ще очертае бъдещите енергийни проекти и регионалното сътрудничество.

По време на срешата Фицо подчерта, че Братислава иска да поддържа добросъседски и прагматични отношения с Киев, но в същото време напомни, че Словакия е изключително зависима от газопреносната мрежа на съседни държави. Междувременно министърът на икономиката на страната Дениса Сакова също заяви, че страната е готова да замени руските доставки едва след като са осигурени алтернативни доставки с достатъчен капацитет, за да може индустрията и икономиката да не бъдат поставяни под риск.

Геополитическите измерения

Посланието на Зеленски има ясен геополитически смисъл – отхвърлянето на руските енергийни източници би означавало, че още една страна-членка на ЕС ще скъса с енергийната зависимост от Москва. От друга страна, това ще задълбочи отношенията в сферата на енергетиката между Киев и Братислава. Също така това е послание към Вашингтон и Брюксел, че Украйна може да играе ролята на сигурен партньор за транзит на енергийни доставки в новата архитектура на европейската енергийна сигурност.

Въпреки това Фицо се намира в сложна позиция. Около две седмици преди срещата с украинския лидер той разговаря с руския президент Владимир Путин в Пекин. Това предизвика остри реакции в Словакия, където опозицията предупреди, че премиерът рискува да изглежда зависим от Кремъл и да подкопае позицията на страната в ЕС.

Ще се откаже ли Словакия от дерогацията?

Словакия в момента се възползва от дерогация, която ѝ позволява да купува руски петрол през тръбопровода „Дружба“. Въпросът е дали след заявката на Зеленски Братислава ще бъде готова да ускори излизането от тази зависимост. Европейската комисия вече сигнализира, че ще предложи съкращаване на крайния срок за отказ от руски петрол – от 2028 г. на 2026 г. Важно е да се отбележи, че Полша активно лобира дерогацията да бъде премахната още по-рано.

Какви са очакванията?

В геополитически план срещата в Ужгород е тест за баланса на Словакия между Брюксел и Москва. Ако Братислава се откаже от руските доставки, това ще затвърди позицията ѝ като надежден член на ЕС и НАТО, но ще изисква бързи и скъпи инвестиции в алтернативни маршрути. Ако запази дерогацията, страната рискува да остане в периферията на общата европейска енергийна политика и да бъде възприемана като слабо звено на фона нарастваща политическа несигурност. Също това би означавало затвърждаване на проруския курс на Фицо, рискувайки да изолира Словакия на международната сцена.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN