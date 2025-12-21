BGN → EUR
Свят На 14 часа път от София: Град-призрак, който е пуст повече от век (СНИМКИ)

На 14 часа път от София: Град-призрак, който е пуст повече от век (СНИМКИ)

Свят

bTV Бизнес Новините

Вътре има 2500 каменни къщи, училище и две църкви

В югозападната част на Турция, в провинция Мугла, се намира Каякьой – някога оживен град, сега град-призрак, свидетелство за трудна история. Сред тесните улички, каменните къщи и църквите с изглед към Егейско море се крие история за принудително разселване, забрава и тих разпад.

Преди градът да стане пуст

Снимка: bg.wikipedia.org

Преди век Каякьой, тогава наричан Левиси, е бил дом на около 10 000 гръцки православни жители, които са съжителствали мирно с мюсюлмански турски фермери, съобщава CNN. Това не е било необичайно. През 19-ти век много места по Егейско море са били предимно населени с гърци. След края на гръко-турската война през 1922 г. обаче политическото напрежение води до размяна на население между двете страни – гърците са прогонени, а домовете им са заети от турци от Кавала, Гърция. Те не се установяват на мястото и скоро го напускат, оставяйки Каякьой празен и в руини.

Останките

Снимка: bg.wikipedia.org

Останките от около 2500 каменни къщи, училище и две църкви сега са защитени като паметници на културата. Стените все още носят следи от синята боя, използвана за прогонване на скорпиони, а зеленина пониква през пукнатините. Местната жителка Айсун Екиз, потомка на едно от малкото останали турски семейства, разказа пред CNN за трудните времена и гърците, които отказаха да си тръгнат.

„Баба ми и дядо ми казаха, че гърците са плакали и са вярвали, че ще се върнат“, казва Екиз. „Някои дори оставиха децата си при турските си приятели. Но те никога не се върнаха.“

Според Джейн Акатай , съавтор на пътеводителя Kayaköy, мястото е изоставено не само заради изселванията, но и заради природата, която си е взела жертвите през вековете. Земетресения, бури и проливни дъждове са напукали стените, а хоросанът, който някога е държал камъните заедно, бавно се е разпаднал.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Ако не се грижите за тези сгради, те просто се разпадат“, каза Акатай пред CNN, добавяйки, че чувство на тъга все още обгръща града.

Въпреки упадъка си, Каякьой има особен чар. Тишината, руините и миризмата на борови дървета извикат усещане за замръзнало време. Днес посетителите плащат входна такса от три евро и могат да се разходят по пустите улици, където някога са живели обущари, овчари и занаятчии. От върха на хълма, край руините на църквата, се открива гледка към синьото Егейско море - почти същата, каквато са го виждали жителите, прогонени от историята, преди сто години.

