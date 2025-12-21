На 14 часа път от София: Град-призрак, който е пуст повече от век (СНИМКИ)

Вътре има 2500 каменни къщи, училище и две църкви

В югозападната част на Турция, в провинция Мугла, се намира Каякьой – някога оживен град, сега град-призрак, свидетелство за трудна история. Сред тесните улички, каменните къщи и църквите с изглед към Егейско море се крие история за принудително разселване, забрава и тих разпад.

Преди градът да стане пуст

Снимка: bg.wikipedia.org

Преди век Каякьой, тогава наричан Левиси, е бил дом на около 10 000 гръцки православни жители, които са съжителствали мирно с мюсюлмански турски фермери, съобщава CNN. Това не е било необичайно. През 19-ти век много места по Егейско море са били предимно населени с гърци. След края на гръко-турската война през 1922 г. обаче политическото напрежение води до размяна на население между двете страни – гърците са прогонени, а домовете им са заети от турци от Кавала, Гърция. Те не се установяват на мястото и скоро го напускат, оставяйки Каякьой празен и в руини.

Останките

Снимка: bg.wikipedia.org Останките от около 2500 каменни къщи, училище и две църкви сега са защитени като паметници на културата. Стените все още носят следи от синята боя, използвана за прогонване на скорпиони, а зеленина пониква през пукнатините. Местната жителка Айсун Екиз, потомка на едно от малкото останали турски семейства, разказа пред CNN за трудните времена и гърците, които отказаха да си тръгнат. „Баба ми и дядо ми казаха, че гърците са плакали и са вярвали, че ще се върнат“, казва Екиз. „Някои дори оставиха децата си при турските си приятели. Но те никога не се върнаха.“