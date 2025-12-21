На 14 часа път от София: Град-призрак, който е пуст повече от век (СНИМКИ)

Останките от около 2500 каменни къщи, училище и две църкви сега са защитени като паметници на културата. Стените все още носят следи от синята боя, използвана за прогонване на скорпиони, а зеленина пониква през пукнатините. Местната жителка Айсун Екиз, потомка на едно от малкото останали турски семейства, разказа пред CNN за трудните времена и гърците, които отказаха да си тръгнат.
„Баба ми и дядо ми казаха, че гърците са плакали и са вярвали, че ще се върнат“, казва Екиз. „Някои дори оставиха децата си при турските си приятели. Но те никога не се върнаха.“