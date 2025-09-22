Този европейски град е дом на най-добрия бургер в света

Ето къде се правят най-вкусните бургери в света

Независимо дали харесвате богато направени сандвии или предпочитате кюфтенца и кифлички, бургерите се предлагат във всякакви сочни форми и размери, които не могат да ни омръзнат.

Но кой най-добрият бургер в света? Това е трудна за присъждане титла. World’s Best Steaks обаче се зае с тежката задача и вече знаем кои са най-впечатляващите бургери на планетата.

И така, кой печели короната? Hundred Burgers, непринуден и стилен ресторант за бургери във Валенсия, Испания, заема челната позиция.

„Hundred Burgers е повече от просто ресторант - той се е превърнал в еталон за занаятчийско съвършенство в света на бургерите“, пише на уебсайта на World’s Best Steaks. „С безкомпромисно пресни съставки, обмислени комбинации и дух на иновации, той предлага преживяване, което е спечелило световно признание - включително отличието да бъде обявен за най-добрия творец на бургери в света.“, съобщава Time out.

Можете да очаквате прясно смляно сухо отлежало говеждо месо, пъхнато между домашно приготвена кифла демибриош, но със сигурност бихме опитали и сингъл бургера, както и чийзбургера.

Лондон се представи особено добре в този списък, като шест места в столицата на Обединеното кралство претендират за място в топ 25. Първото от тях е от Bleecker Burger, който има няколко локации в града, докато Black Bear Burger се класира на трето място, а Dove, Hawksmoor и Heard също бяха включени.

Това са 25-те най-добри бургера в света

Hundred Burgers, Валенсия

Bleecker Burger, Лондон

Black Bear Burger, Лондон

Popl Burger, Копенхаген

Funky Chicken Food Truck, Стокхолм

Gasoline Grill, Копенхаген

La Birra Bar, Буенос Айрес

Hawksmoor, Лондон

Burger & Beyond, Лондон

Next Door, Сидни

Dove, Лондон

The Gidley, Сидни

Sip & Guzzle, Ню Йорк

Charrd, Мелбърн

Nowon, Ню Йорк

All or Nothing Burger, Аликанте

Gui’s Burger, Ашия

11 Woodfire, Дубай

The Loyalist Burger, Чикаго

Salt Shed, Брайтън

Red Hook Tavern, Ню Йорк

Reburger, Флоренция

4 Charles, Ню Йорк

Amboy, Лос Анджелис

Heard, Лондон

