100 лева глоба: Какви са новите правила на пътя за пешеходците?

Някои глоби за нарушения се увеличават

От 7 септември в Закона за движение по пътищата влязоха в сила нови правила за пешеходците. Преди да пресекат по пешеходна пътека е необходимо: да спрат, да се огледат внимателно, да преценят скоростта, с която се движат автомобилите и тогава да преминат.

Пешеходци, които пресичат, не трябва да използват мобилни телефони или други средства, които им отвличат вниманието. При констатирано нарушение е предвидено наказание глоба в размер на 100 лева.

Увеличава се санкцията при преминаване през ограждения, на забраняващ червен сигнал на светофарна уредба на 100 лева, пише БНР.

Пешеходците не трябва да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка автобус. Имат задължение да го изчакат да потегли и да пресекат след това при добра видимост за тях и за водачите на пътните превозни средства.

Пътна полиция отправя апел и към водачите да бъдат внимателни като приближат пешеходна пътека.

Най-често пътни инциденти стават при отнемане на предимството на пешеходеца, сочат данните на варненската полиция, цитирани от БНТ. Катастрофи стават и заради внезапното излизане на пешеходец на платното за движение. Независимо от причините за инцидентите, виновните получават наказания.

