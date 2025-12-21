BGN → EUR
Киберсигурност Най-често използваните пароли за 2025 г.: Уверете се, че вашата не е в списъка

Най-често използваните пароли за 2025 г.: Уверете се, че вашата не е в списъка

Киберсигурност

bTV Бизнес Новините

Топ 20 на най-често срещаните пароли в света за 2025 г.

Все още ли използвате паролата, която сте създали при първото си влизанедори да е било преди години? Ако да, не сте сами. Около 23% от хората признават, че използват една и съща парола за три или повече акаунта. Но дали тази парола не е сред най-често срещаните  и съответно най-уязвимите?

Ако паролата ви е попаднала в този списък, време е да помислите за промяна. Използването на лесни за отгатване и често срещани пароли е почти толкова лошо, колкото да запишете данните си за вход на лепящо се листче, което оставяте на монитора си. Не го препоръчваме.

Списък с често срещани пароли

NordPass наскоро състави списък с най-често използваните пароли въз основа на данни, разкрити по време на кибератаки от 44 различни държави. Резултатите? Ами, те не са много уникални, което не е изненадващо, като се има предвид, че статистиката за паролите показва, че 46% от хората са по-склонни да изберат лесна за запомняне парола, отколкото сигурна.

Ето някои от най-често срещаните (тоест: най-малко сигурни) пароли, като отгатването на всички от злонамерени лица отнема по-малко от секунда.  

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 12345678
  4. Password
  5. qwerty123
  6. qwerty1
  7. 111111
  8. 12345
  9. Secret
  10. 123123
  11. 1234567890
  12. 1234567
  13. 000000
  14. Qwerty
  15. abc123
  16. password1
  17. iloveyou
  18. 11111111
  19. Dragon
  20. monkey

Слабите пароли компрометират сигурността 

Снимка: iStock

Използването на често срещани пароли може да доведе до често срещани кибератаки, като 35% от хората обвиняват слабите пароли за това, че са били хакнати. Много кибератаки се фокусират върху използването на идентификационни данни за получаване на достъп до система, акаунт или мрежа, за да причинят хаос.

Как да създадете силна парола?

Най-добри практики за сигурност на паролите

Защитата на вашите онлайн акаунти започва със силни пароли. В днешния дигитален свят, където нарушенията на данните са все по-чести, разчитането на слаби или лесно отгатваеми пароли е голям риск. Ето няколко основни съвета за подобряване на сигурността на вашите пароли:

  • Избягвайте най-често срещаните пароли: Използването на широко известни пароли като „123456“ или „password“ е все едно да оставите входната си врата отключена – и широко отворена. Злонамерените лица имат достъп до огромни бази данни с тези често срещани пароли, а автоматизирани инструменти могат да ги разбият само за секунди, което им предоставя лесен достъп до вашите акаунти.
  • Не повтаряйте пароли: Повторното използване на пароли в множество акаунти създава единна точка на отказ. Ако един от вашите акаунти бъде компрометиран, всички акаунти, споделящи тази парола, стават уязвими. Този ефект на доминото може да доведе до широко разпространени пробиви в сигурността и значителна загуба на данни.
  • Използвайте комбинация от букви, цифри и знаци: Силните пароли са изградени върху сложността. Използването както на главни, така и на малки букви, както и на цифри и специални знаци, прави паролите ви значително по-трудни за разбиване от злонамерените лица.
  • Използвайте мениджър на пароли: Реномираните мениджъри на пароли генерират и съхраняват сигурно вашите пароли. Това елиминира необходимостта от запомняне на множество сложни пароли и ви помага да създавате уникални за всеки акаунт.
  • Активиране на многофакторно удостоверяване (MFA): Активирайте MFA, когато е възможно. Това добавя допълнителен слой сигурност, като изисква втора форма на проверка.
  • Внимавайте с опитите за фишинг: Внимавайте с подозрителни имейли или съобщения, които изискват вашата парола. Легитимните услуги никога няма да изискват паролата ви по имейл.
  • Проверете за разбити пароли: Използвайте онлайн инструменти , за да видите дали паролите ви са били компрометирани при минали нарушения на данните. Ако е така, променете ги незабавно.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

