Най-често използваните пароли за 2025 г.: Уверете се, че вашата не е в списъка

Топ 20 на най-често срещаните пароли в света за 2025 г.
Все още ли използвате паролата, която сте създали при първото си влизанедори да е било преди години? Ако да, не сте сами. Около 23% от хората признават, че използват една и съща парола за три или повече акаунта. Но дали тази парола не е сред най-често срещаните и съответно най-уязвимите?
Ако паролата ви е попаднала в този списък, време е да помислите за промяна. Използването на лесни за отгатване и често срещани пароли е почти толкова лошо, колкото да запишете данните си за вход на лепящо се листче, което оставяте на монитора си. Не го препоръчваме.
NordPass наскоро състави списък с най-често използваните пароли въз основа на данни, разкрити по време на кибератаки от 44 различни държави. Резултатите? Ами, те не са много уникални, което не е изненадващо, като се има предвид, че статистиката за паролите показва, че 46% от хората са по-склонни да изберат лесна за запомняне парола, отколкото сигурна.
Ето някои от най-често срещаните (тоест: най-малко сигурни) пароли, като отгатването на всички от злонамерени лица отнема по-малко от секунда.
Използването на често срещани пароли може да доведе до често срещани кибератаки, като 35% от хората обвиняват слабите пароли за това, че са били хакнати. Много кибератаки се фокусират върху използването на идентификационни данни за получаване на достъп до система, акаунт или мрежа, за да причинят хаос.
Защитата на вашите онлайн акаунти започва със силни пароли. В днешния дигитален свят, където нарушенията на данните са все по-чести, разчитането на слаби или лесно отгатваеми пароли е голям риск. Ето няколко основни съвета за подобряване на сигурността на вашите пароли:
