Това е най-скъпият град за наематели в Европа, не е Лондон

Ето колко се плаща за наем на квадратен метър в раз.ични градове

За много от нас наемът е скъп. Да видиш как огромна част от месечния ти доход изчезва от банковата ти сметка може да бъде доста съкрушително, но в някои градове в Европа историята всъщност не е чак толкова лоша.

Годишният индекс на имотите на Deloitte сравнява големите градове на континента, за да види къде хората получават добра сделка, когато става въпрос за жилище, и къде определено не. Проучването разглежда колко струва закупуването на жилище спрямо доходите, а също така разкрива средните разходи за наем на квадратен метър, пише Time out.

Ако имате достатъчно късмет да купувате, стойте далеч от Амстердам, където цените на жилищата обикновено са петнадесет пъти по-високи от средния доход. Вместо това се отправете към Торино, Одензе или Манчестър, които са трите най-достъпни пазара на жилища на континента – поне според Deloitte.

Но картината изглежда доста различна, когато се обърнете към наемите. Амстердам все още е скъп, но дори не се нарежда сред петте най-скъпи града за наем. Манчестър е точно по средата по достъпност.

Люксембург е обявен за най-скъпия град в Европа за наематели

Най-скъпият град за наематели очевидно е Люксембург. Там ще плащате 43,40 евро на кв.м всеки месец, което е почти десет пъти повече от цената в албанския Дуръс, най-евтиният в списъка.

Това е и с над 10 евро повече на кв.м от града, който се класира на второ място: Париж. Въпреки високите цени, Deloitte съобщава, че пазарът на наеми в Люксембург всъщност се е подобрил през последните години, въпреки че остава „характеризиращ се с ограничено предлагане“ на желани „добре разположени жилища“.

След Париж е Дъблин, със средна цена от 31,70 евро на кв.м. Както Париж, така и Дъблин се сблъскват с жилищна криза от известно време, въпреки че „има признаци на възстановяване“ във френската столица, според Deloitte. Ирландия обаче не е постигнала целите си за строителство на жилища през последните няколко години и ще се нуждае от сериозна намеса, за да се върне към устойчиво ниво на жилищно настаняване в скоро време.

Лондон, където наемането е изключително трудно, се класира на 9-то място, като апартаментите струват средно 23,80 евро (20,60 британски лири) на кв. м на месец.

Десетте най-скъпи европейски града за наематели в момента

Люксембург: 43,40 евро

Париж, Франция: 32 евро

Дъблин, Ирландия: 31,70 евро

Барселона, Испания: 29,90 евро

Осло, Норвегия: 27,30 евро

Мадрид, Испания: 27,10 евро

Амстердам, Нидерландия: 26,30 евро

Копенхаген, Дания: 24,80 евро

Лондон, Англия: 23,80 евро

Голуей, Ирландия: 22,90 евро

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN