Недвижими имоти Това е най-скъпият град за наематели в Европа, не е Лондон

Това е най-скъпият град за наематели в Европа, не е Лондон

Десислава Боцева

Ето колко се плаща за наем на квадратен метър в раз.ични градове

За много от нас наемът е скъп. Да видиш как огромна част от месечния ти доход изчезва от банковата ти сметка може да бъде доста съкрушително, но в някои градове в Европа историята всъщност не е чак толкова лоша.

Годишният индекс на имотите на Deloitte сравнява големите градове на континента, за да види къде хората получават добра сделка, когато става въпрос за жилище, и къде определено не. Проучването разглежда колко струва закупуването на жилище спрямо доходите, а също така разкрива средните разходи за наем на квадратен метър, пише Time out.

Струва ли си да купите къща в Германия?

Ако имате достатъчно късмет да купувате, стойте далеч от Амстердам, където цените на жилищата обикновено са петнадесет пъти по-високи от средния доход. Вместо това се отправете към Торино, Одензе или Манчестър, които са трите най-достъпни пазара на жилища на континента – поне според Deloitte.

Но картината изглежда доста различна, когато се обърнете към наемите. Амстердам все още е скъп, но дори не се нарежда сред петте най-скъпи града за наем. Манчестър е точно по средата по достъпност.

Люксембург е обявен за най-скъпия град в Европа за наематели

Най-скъпият град за наематели очевидно е Люксембург. Там ще плащате 43,40 евро на кв.м всеки месец, което е почти десет пъти повече от цената в албанския Дуръс, най-евтиният в списъка.

Това е и с над 10 евро повече на кв.м от града, който се класира на второ място: Париж. Въпреки високите цени, Deloitte съобщава, че пазарът на наеми в Люксембург всъщност се е подобрил през последните години, въпреки че остава „характеризиращ се с ограничено предлагане“ на желани „добре разположени жилища“.

Какъв имот получавате за 50 000 евро в Македония, България и Албания?

След Париж е Дъблин, със средна цена от 31,70 евро на кв.м. Както Париж, така и Дъблин се сблъскват с жилищна криза от известно време, въпреки че „има признаци на възстановяване“ във френската столица, според Deloitte. Ирландия обаче не е постигнала целите си за строителство на жилища през последните няколко години и ще се нуждае от сериозна намеса, за да се върне към устойчиво ниво на жилищно настаняване в скоро време.

Лондон, където наемането е изключително трудно, се класира на 9-то място, като апартаментите струват средно 23,80 евро (20,60 британски лири) на кв. м на месец.

Десетте най-скъпи европейски града за наематели в момента

Люксембург: 43,40 евро
Париж, Франция: 32 евро
Дъблин, Ирландия: 31,70 евро
Барселона, Испания: 29,90 евро
Осло, Норвегия: 27,30 евро
Мадрид, Испания: 27,10 евро
Амстердам, Нидерландия: 26,30 евро
Копенхаген, Дания: 24,80 евро
Лондон, Англия: 23,80 евро
Голуей, Ирландия: 22,90 евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

