BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.19 BGN
Петрол
68.29 $/барел
Bitcoin
$67,190.8
Последвайте ни
1 USD
1.19 BGN
Петрол
68.29 $/барел
Bitcoin
$67,190.8
БГ Бизнес Колко струва да спите във вилата на дамите от Ергенът 5?

Колко струва да спите във вилата на дамите от Ергенът 5?

bTV Бизнес екип

Дамите ще обитават любимата вила на холивудската актриса Гал Гадот

За втора поредна година, реалити форматът "Ергенът" се снима в перлата на Индийския океан - Шри Ланка. Ако сте си мечтали да преживеете своя собствена приказка, като тази на момичетата от Ергенът, вече може да наемете вилата, в която ще живят дамите по време на Ергенът сезон 5.

Имението пази тайните на световни знаменитости и е било предпочитано убежище за спокойствие и вдъхновение от холивудската звезда Гал Гадот. Ето колко струва една нощувка в любимата вила на Жената чудо:

Къде се намира имението? 

Тази година дамите обитават The Postcard Galle, който е разположен само на крачка от легендарния Гале форт, с гледка към Индийския океан.  

Плажът Питивела е на по-малко от 1 км, а крепостта Гале и Холандската църква са на 6 км. Летище Когала е на 19 км от хотела. Двойките особено харесват местоположението – те са го оценили с 8,4 за пътуване за двама души.

Вилата на Жената чудо Гал Гадот оживява в „Ергенът“ (ВИДЕО)

Колко струва нощувката?

Проверката на екипа ни показва, че нощувка луксозна стая с 1 голямо двойно легло за двама струна 409 евро. 

Тавански семеен апартамент с 2 големи двойни легла струва 484 евро. Премиум суит с 1 голямо двойно легло е 519 евро. Премиум стая с джакузи 578 евро, а премиум суит с малък басейн, който има 1 голямо двойно легло и мсекидневна с разтегателен диван - 608 евро. Към тези цени е включена "изключителна закуска", както пише в сайта. 

Стаите разполагат с климатик, самостоятелна баня и модерни удобства. Допълнителните удобства включват хидромасажна вана, спа център и семейни стаи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата