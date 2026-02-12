Колко струва да спите във вилата на дамите от Ергенът 5?

Дамите ще обитават любимата вила на холивудската актриса Гал Гадот

За втора поредна година, реалити форматът "Ергенът" се снима в перлата на Индийския океан - Шри Ланка. Ако сте си мечтали да преживеете своя собствена приказка, като тази на момичетата от Ергенът, вече може да наемете вилата, в която ще живят дамите по време на Ергенът сезон 5.

Имението пази тайните на световни знаменитости и е било предпочитано убежище за спокойствие и вдъхновение от холивудската звезда Гал Гадот. Ето колко струва една нощувка в любимата вила на Жената чудо:

Къде се намира имението?

Тази година дамите обитават The Postcard Galle, който е разположен само на крачка от легендарния Гале форт, с гледка към Индийския океан.

Плажът Питивела е на по-малко от 1 км, а крепостта Гале и Холандската църква са на 6 км. Летище Когала е на 19 км от хотела. Двойките особено харесват местоположението – те са го оценили с 8,4 за пътуване за двама души.

Колко струва нощувката?

Проверката на екипа ни показва, че нощувка луксозна стая с 1 голямо двойно легло за двама струна 409 евро.

Тавански семеен апартамент с 2 големи двойни легла струва 484 евро. Премиум суит с 1 голямо двойно легло е 519 евро. Премиум стая с джакузи 578 евро, а премиум суит с малък басейн, който има 1 голямо двойно легло и мсекидневна с разтегателен диван - 608 евро. Към тези цени е включена "изключителна закуска", както пише в сайта.

Стаите разполагат с климатик, самостоятелна баня и модерни удобства. Допълнителните удобства включват хидромасажна вана, спа център и семейни стаи.

