Шест от компаниите на Сара Фъргюсън спират дейност

Шест компании, свързани с бившата херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън, са в процес на прекратяване, показват документи, внесени в Companies House. Фъргюсън е директор и на шестте дружества, които предстои да бъдат заличени от регистъра в рамките на десет дни, освен ако не бъде представено законово основание това да не се случи, предава BBC.

Не се посочва ясно каква точно дейност са развивали компаниите, макар че една от тях е била свързана с връзки с обществеността, а друга – с търговия на дребно. По всичко личи, че нито една от фирмите не е осъществявала значителна търговска активност през последните години.

Закриването им съвпада с нови разкрития от досиетата на Джефри Епстийн, според които бившата съпруга на Андрю Маунтбатън-Уиндзор е споделила пред него колко отчаяна се чувства заради сериозните си финансови проблеми. Публикуваната кореспонденция показва, че тя е търсила финансов съвет от Епстийн относно дълг от 6 милиона паунда, докато той е изтърпявал присъда за склоняване на непълнолетно лице към проституция. Самото споменаване на име в досиетата на Епстийн не означава автоматично неправомерно поведение. Говорител на Фъргюсън е бил потърсен за коментар.

Сред дружествата, които предстои да бъдат закрити, са S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd и Planet Partners Productions Ltd, като нито едно от тях няма публичен профил. В пет от шестте случая е подадено заявление за заличаване от регистъра, което означава, че съответната компания ще преустанови дейността си и ще престане да съществува. При S Phoenix Events също е отбелязано такова заявление, като именно Сара Фъргюсън е посочена като лице, удостоверило документа от името на дружеството.

Фъргюсън продължава да бъде активен директор в още три компании, регистрирани в Companies House – Ginger and Moss, създадена като лайфстайл бранд за продажба на чай, бижута и стоки за дома, филмовата продуцентска компания Coat и Librasol, определена в регистъра като дружество за художествено творчество. Всички фирми, които сега се разпускат, са основани преди повече от десет години и повечето са били класифицирани като „спящи“, с минимална или липсваща скорошна търговска дейност. Тя е единственият останал директор във всяка от тях, а в края на миналата година е подала официална промяна на името си в документите – от Сара, херцогиня на Йорк, на Сара Маргарет Фъргюсън.

От години се съобщава, че Фъргюсън изпитва финансови затруднения, но публикуваните материали, свързани с Епстийн, хвърлят допълнителна светлина върху натиска, на който е била подложена. Един от документите показва, че тя му е споделила, че е на път да „полудее от изтощение“, докато той все още е бил задържан във Флорида, както и че е търсила от него и емоционална подкрепа.

