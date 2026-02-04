Джефри Епстийн се оказа свързан с ранното развитие на биткойн

Разкритията са част от мащабен архив от близо три милиона страници по разследванията срещу Епстийн

Осъденият за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн е инвестирал 3 милиона долара в криптокомпанията Coinbase още през 2014 година. Това става ясно от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, които разкриват неизвестни досега детайли около финансовите му дейности.

По това време криптовалутите все още са сравнително ново и слабо познато явление, но интересът към тях расте бързо. Инвестицията на Епстийн е била част от голям кръг за финансиране на стойност 75 милиона долара, в който са участвали и водещи инвестиционни фондове от Силициевата долина. Делът му в компанията е бил под 1%, а той не е участвал в управлението й, пише The Washington Post.

Документите показват, че Епстийн е запазил достъп до престижни инвестиционни възможности дори след като през 2008 г. се признава за виновен по обвинения, свързани със склоняване към проституция, включително случай с непълнолетно лице. Въпреки криминалното си минало, той е поддържал връзки с влиятелни фигури от финансовите и технологичните среди в момент, когато криптопазарът тепърва се оформя.

Разкритията са част от мащабен архив от близо три милиона страници, публикуван в изпълнение на федерален закон, който изисква прозрачност по разследванията срещу Епстийн. В документите се съдържат имейли, финансови отчети и данни за офшорни компании, чрез които са били извършвани инвестициите.

Според вътрешна оценка на активите му към края на 2014 г., вложението в Coinbase е било сравнително малка част от общото му състояние, оценявано тогава на над 400 милиона долара. През 2018 г. Епстийн продава половината от дела си срещу 15 милиона долара — значителна печалба спрямо първоначално вложената сума.

Малко повече от година по-късно той е арестуван по федерални обвинения за сексуален трафик на непълнолетни, а през 2019 г. умира в ареста, докато очаква съдебен процес.

