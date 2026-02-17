BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1855 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$68,352.3
Последвайте ни
1 USD
1.1855 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$68,352.3
Свят Златото и среброто поевтиняват заради цената на долара и слабата пазарна ликвидност

Златото и среброто поевтиняват заради цената на долара и слабата пазарна ликвидност

bTV Бизнес екип

Спот цената на метала се понижи с 1,9% до 4898,53 долара за тройунция

 

Цената на златото днес спадна с над 2% на фона на по-ниска ликвидност заради празничните дни на ключови пазари, отслабване на геополитическото напрежение и поскъпване на американския долар, съобщава Ройтерс.

Спот цената на метала се понижи с 1,9% до 4898,53 долара за тройунция, като по-рано достигна 4862 долара – най-ниското си ниво от 6 февруари насам. Фючърсите за злато с доставка през април в САЩ отбелязаха спад от 2,6% до 4917,70 долара за тройунция, предава БТА.

Снимка: iStock

Пазарите в континентален Китай, Хонконг, Сингапур, Тайван и Южна Корея са затворени за Лунната нова година, а в САЩ също има празник – Ден на президентите. Междувременно щатският долар поскъпна с 0,2% спрямо другите валути, което прави златото по-скъпо за инвеститорите. Те с нетърпение очакват публикуването в сряда на протокола от януарското заседание на Федералния резерв, който може да даде насоки за бъдещата парична политика. Пазарите към момента прогнозират първото от три възможни понижения на лихвите през юни, сочат данни на платформата CME FedWatch.

„Ще бъде интересно да видим какво ще покажат протоколите от заседанието на FOMC, защото пазарите очакват повече понижения на лихвите, отколкото Федералният резерв е сигнализирал“, коментира Иля Спивак, директор макропазари в Tastylive, цитира БТА. Златото, като актив без доходност, традиционно реагира положително при среда на по-ниски лихвени проценти.

Втората най-голяма икономика в света купува злато за 15-ти пореден месец

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще бъде „косвено“ ангажиран в предстоящите разговори със Иран за ядрената програма във вторник в Женева. Същата седмица се очакват и срещи между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ за мирни преговори. Спивак посочва, че „най-близката горна граница за златото е около 5120 долара, а следващата по-съществена цел е ниво около 5600 долара, с перспектива към нови рекорди“. Сред останалите благородни метали спот цената на среброто спадна с 2,8% до 74,46 долара за тройунция, платината поевтиня с 2% до 2000,27 долара, а паладият загуби 2,4% до 1682,23 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата