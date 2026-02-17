Златото и среброто поевтиняват заради цената на долара и слабата пазарна ликвидност

Спот цената на метала се понижи с 1,9% до 4898,53 долара за тройунция

Цената на златото днес спадна с над 2% на фона на по-ниска ликвидност заради празничните дни на ключови пазари, отслабване на геополитическото напрежение и поскъпване на американския долар, съобщава Ройтерс.

Спот цената на метала се понижи с 1,9% до 4898,53 долара за тройунция, като по-рано достигна 4862 долара – най-ниското си ниво от 6 февруари насам. Фючърсите за злато с доставка през април в САЩ отбелязаха спад от 2,6% до 4917,70 долара за тройунция, предава БТА.

Снимка: iStock

Пазарите в континентален Китай, Хонконг, Сингапур, Тайван и Южна Корея са затворени за Лунната нова година, а в САЩ също има празник – Ден на президентите. Междувременно щатският долар поскъпна с 0,2% спрямо другите валути, което прави златото по-скъпо за инвеститорите. Те с нетърпение очакват публикуването в сряда на протокола от януарското заседание на Федералния резерв, който може да даде насоки за бъдещата парична политика. Пазарите към момента прогнозират първото от три възможни понижения на лихвите през юни, сочат данни на платформата CME FedWatch.

„Ще бъде интересно да видим какво ще покажат протоколите от заседанието на FOMC, защото пазарите очакват повече понижения на лихвите, отколкото Федералният резерв е сигнализирал“, коментира Иля Спивак, директор макропазари в Tastylive, цитира БТА. Златото, като актив без доходност, традиционно реагира положително при среда на по-ниски лихвени проценти.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще бъде „косвено“ ангажиран в предстоящите разговори със Иран за ядрената програма във вторник в Женева. Същата седмица се очакват и срещи между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ за мирни преговори. Спивак посочва, че „най-близката горна граница за златото е около 5120 долара, а следващата по-съществена цел е ниво около 5600 долара, с перспектива към нови рекорди“. Сред останалите благородни метали спот цената на среброто спадна с 2,8% до 74,46 долара за тройунция, платината поевтиня с 2% до 2000,27 долара, а паладият загуби 2,4% до 1682,23 долара.

