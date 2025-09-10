Кои 8 бизнес титани писаха на Джефри Епстийн за 50-ия му рожден ден

Ето кои са бизнес лидерите

Публикуваното копие от „книгата за рожден ден“ на покойня финансист Джефри Епстийн бе разпространено от американски конгресмени. През 2003 г. Гислейн Максуел – негова дългогодишна спътница, осъдена по-късно за съучастие в трафик на момичета, поднася на Джефри Епстийн уникален албум по случай 50-ия му рожден ден.

В „книгата за рожден ден“ фигурират бележки от известни личности – сред тях бившият президент Бил Клинтън, лорд Питър Манделсън и дори принц Андрю.

Първи публикации и съдебни спорове

The Wall Street Journal, цитиран от The Business Insider, разкри съществуването на албума през юли, като описа „пикантно“ писмо от Тръмп с криптирано послание: „Честит рожден ден и нека всеки ден бъде още една чудесна тайна“, оградено с контур на гола жена и подпис, изобразен върху интимната зона.

Тръмп заведе дело за клевета срещу вестника и нарече писмото „несъществуващо“. Изданието отстоява публикацията си. В понеделник говорител на Белия дом заяви, че президентът не е автор на посланието.

Какво написаха осемте бизнес лидери

В публичното пространство излязоха ръкописни бележки и писма от влиятелни бизнесмени, посветени на Джефри Епстийн. Част от тях са поздрави за рождения му ден, други – лични истории или дори сатирични текстове. Ето какво съдържат посланията на осем известни фигури.

Леон Блек

Бившият главен изпълнителен директор на Apollo Global Management посвещава римувано стихотворение, изпълнено с двусмислени препратки:

„Черен дроб, любовник, Джеф, Джефри, нека всички да възкликнем, защото днес той става петдесет!“

В други редове се появяват образи на жени, рибарска мрежа и сравнение с романа „Старецът и морето“. Блек намеква и за „уникална данъчна стратегия“ – препратка към финансовата експертиза на Епстийн.

Блек отказва коментар, но по-рано заявява, че съжалява за отношенията си с Епстийн. Вътрешно разследване показва, че той му е платил над 150 млн. долара между 2012 и 2017 г.

Доналд Тръмп

Снимка: Getty Images

Посланието на Тръмп е изписано във формата на женско тяло и представя въображаем диалог с Епстийн. В него се говори за „вечно млади енигми“ и „прекрасното приятелство“.

Екипът на бившия президент категорично отрича автентичността на писмото, определяйки го като „клеветническа атака“.

Лес Уекснър

Бившият шеф на Victoria’s Secret оставя кратко послание:

„Исках да ти подаря това, което искаш… и ето го…“

Под текста има рисунка на женски бюст, подписан от него. Уекснър твърди, че е прекъснал връзките си с Епстийн още през 2007 г. заради „масивно присвояване на средства“.

Бил Елкъс

Основателят на Clearstone Venture Partners си спомня за среща през 1988 г. в Айова. По думите му, Епстийн „можел да привлича красиви жени сякаш от нищото“. Той описва случка в книжарница с млада блондинка, която заминала с Епстийн за Ню Йорк.

В отговор на запитване Елкъс подчертава, че жената е била пълнолетна и че ситуацията не е била „неприлична“.

Нейтън Мърволд

Бившият главен технологичен директор на Microsoft посвещава уводно писмо, към което прилага снимки от Африка – лъвове в копулация, маймуна с ерекция и зебра с големи гениталии.

Според негови представители това е част от интереса му към животинското поведение, а не към самия Епстийн.

Алън „Ейс“ Грийнбърг

Бившият главен изпълнителен директор на Bear Stearns, под чието ръководство Епстийн започва кариерата си, пише:

„Да работя с Джефри беше удоволствие, а да наблюдавам метеоричния му успех ми донесе много косвени тръпки.“

Съпругата му обяснява, че по-късно той не е поддържал връзка с Епстийн, но не би отказал да го поздрави.

Джеймс „Джими“ Кейн

Друг бивш ръководител на Bear Stearns оставя кратък поздрав:

„Честит рожден ден… От един ‚шестица‘ към друг ‚шестица‘.“

Кейн умира през 2021 г.

Морт Зукърман

Милиардерът и медиен магнат пише сатирично писмо, в което „разкрива“, че Епстийн е извънземен под прикритие. Текстът е придружен от фалшив таблоиден материал и снимка на Джордж Буш със замъглено лице.

Зукърман и Епстийн имат кратки бизнес контакти, включително неуспешен опит за покупка на New York Magazine.

