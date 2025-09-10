1 USD
1.66539 BGN
Петрол
66.71 $/барел
Bitcoin
$111,678.0
Последвайте ни
1 USD
1.66539 BGN
Петрол
66.71 $/барел
Bitcoin
$111,678.0
Свят Кои 8 бизнес титани писаха на Джефри Епстийн за 50-ия му рожден ден

Кои 8 бизнес титани писаха на Джефри Епстийн за 50-ия му рожден ден

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кои са бизнес лидерите

Публикуваното копие от „книгата за рожден ден“ на покойня финансист Джефри Епстийн бе разпространено от американски конгресмени. През 2003 г. Гислейн Максуел – негова дългогодишна спътница, осъдена по-късно за съучастие в трафик на момичета, поднася на Джефри Епстийн уникален албум по случай 50-ия му рожден ден.

В „книгата за рожден ден“ фигурират бележки от известни личности – сред тях бившият президент Бил Клинтън, лорд Питър Манделсън и дори принц Андрю.

Първи публикации и съдебни спорове

The Wall Street Journal, цитиран от The Business Insider, разкри съществуването на албума през юли, като описа „пикантно“ писмо от Тръмп с криптирано послание: „Честит рожден ден и нека всеки ден бъде още една чудесна тайна“, оградено с контур на гола жена и подпис, изобразен върху интимната зона.

Тръмп заведе дело за клевета срещу вестника и нарече писмото „несъществуващо“. Изданието отстоява публикацията си. В понеделник говорител на Белия дом заяви, че президентът не е автор на посланието.

Какво написаха осемте бизнес лидери

В публичното пространство излязоха ръкописни бележки и писма от влиятелни бизнесмени, посветени на Джефри Епстийн. Част от тях са поздрави за рождения му ден, други – лични истории или дори сатирични текстове. Ето какво съдържат посланията на осем известни фигури.

Леон Блек

Бившият главен изпълнителен директор на Apollo Global Management посвещава римувано стихотворение, изпълнено с двусмислени препратки:

„Черен дроб, любовник, Джеф, Джефри, нека всички да възкликнем, защото днес той става петдесет!“

В други редове се появяват образи на жени, рибарска мрежа и сравнение с романа „Старецът и морето“. Блек намеква и за „уникална данъчна стратегия“ – препратка към финансовата експертиза на Епстийн.

Блек отказва коментар, но по-рано заявява, че съжалява за отношенията си с Епстийн. Вътрешно разследване показва, че той му е платил над 150 млн. долара между 2012 и 2017 г.

Доналд Тръмп

Снимка: Getty Images

Посланието на Тръмп е изписано във формата на женско тяло и представя въображаем диалог с Епстийн. В него се говори за „вечно млади енигми“ и „прекрасното приятелство“.

Екипът на бившия президент категорично отрича автентичността на писмото, определяйки го като „клеветническа атака“.

Лес Уекснър

Бившият шеф на Victoria’s Secret оставя кратко послание:

„Исках да ти подаря това, което искаш… и ето го…“

Под текста има рисунка на женски бюст, подписан от него. Уекснър твърди, че е прекъснал връзките си с Епстийн още през 2007 г. заради „масивно присвояване на средства“.

Как разпродадоха луксозните имоти на Джефри Епстийн - и къде са парите

Бил Елкъс

Основателят на Clearstone Venture Partners си спомня за среща през 1988 г. в Айова. По думите му, Епстийн „можел да привлича красиви жени сякаш от нищото“. Той описва случка в книжарница с млада блондинка, която заминала с Епстийн за Ню Йорк.

В отговор на запитване Елкъс подчертава, че жената е била пълнолетна и че ситуацията не е била „неприлична“.

Нейтън Мърволд

Бившият главен технологичен директор на Microsoft посвещава уводно писмо, към което прилага снимки от Африка – лъвове в копулация, маймуна с ерекция и зебра с големи гениталии.

Според негови представители това е част от интереса му към животинското поведение, а не към самия Епстийн.

Алън „Ейс“ Грийнбърг

Бившият главен изпълнителен директор на Bear Stearns, под чието ръководство Епстийн започва кариерата си, пише:

„Да работя с Джефри беше удоволствие, а да наблюдавам метеоричния му успех ми донесе много косвени тръпки.“

Съпругата му обяснява, че по-късно той не е поддържал връзка с Епстийн, но не би отказал да го поздрави.

Джеймс „Джими“ Кейн

Друг бивш ръководител на Bear Stearns оставя кратък поздрав:

„Честит рожден ден… От един ‚шестица‘ към друг ‚шестица‘.“

Кейн умира през 2021 г.

Морт Зукърман

Милиардерът и медиен магнат пише сатирично писмо, в което „разкрива“, че Епстийн е извънземен под прикритие. Текстът е придружен от фалшив таблоиден материал и снимка на Джордж Буш със замъглено лице.

Зукърман и Епстийн имат кратки бизнес контакти, включително неуспешен опит за покупка на New York Magazine.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата