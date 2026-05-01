Къде ще почиват гърците през дългия уикенд?

Забелязва се изразен ръст в по-малко населени градове, подходящи за кратки почивки

Днес е почивен ден, както за повечето българи, така и за гърците и стотици от тях ще прекарат дългия уикенд далеч от дома. Повечето предпочитат вътрешни дестинации. Популярните дестинации в Гърция продължават да привличат силен интерес, като тенденцията дори се засилва, а подобно повишение се наблюдава и в близките чуждестранни локации, предава Еuronews.

Общият брой търсения на настаняване от гръцки туристи – както в страната, така и в чужбина – е нараснал с 19% за периода 30 април – 3 май 2026 г. спрямо миналата година. Атина и Солун остават стабилен избор, с ръст съответно от 5% и 14%. Силен интерес се отчита и към традиционни пролетни дестинации като Нафплио (+84%) и Волос (+53%), които продължават да печелят популярност.

Забелязва се и ясно изразен ръст в по-малко населени градове, подходящи за кратки почивки. Най-голямо увеличение е отчетено в Навпактос (+137%), следван от Монемвасия (+88%) и Корфу (+59%). Тази тенденция показва засилен интерес към места, предлагащи по-автентични преживявания и местен колорит. Каламата също бележи ръст (+46%), а Янина запазва стабилна популярност (+5%).

Що се отнася до чуждестранните дестинации, Рим (+7%), Истанбул (+19%) и Лондон (+16%) са сред най-търсените. В същото време се наблюдава лек спад в интереса към Будапеща (-18%) и Виена (-19%), което може да е знак за промяна в предпочитанията или сезонния характер на пътуванията.