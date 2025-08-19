1 USD
Шефовете на топ британските компании с рекордни средни заплати от 5,22 млн. евро

Шефовете на топ британските компании с рекордни средни заплати от 5,22 млн. евро

Свят

bTV Бизнес екип

Изпълнителен директор получава 122 пъти повече от средната заплата на служител

За трета поредна година възнагражденията на главните изпълнителни директори на най-големите компании във Великобритания, част от индекса FTSE 100, достигнаха рекордни стойности. Това разпалва отново опасенията за корпоративни ексцесии и неравенство на фона на затрудненията на много домакинства с високите разходи за живот, съобщава Euronews. 

С колко са се увеличили заплатите?

Снимка: istockphoto.com

Според проучване на High Pay Centre, медианното заплащане на шефовете от FTSE 100 се е повишило до 4.58 милиона паунда (5.22 млн. евро) през финансовата 2024-25 г., което е ръст от 6.8% спрямо предходната година. Средното заплащане се е увеличило още по-рязко с 15.4% до 5.91 милиона паунда (6.85 млн. евро), надминавайки предишния връх от 2017-18 г.

Данните показват, че броят на мениджърите, които получават пакети на стойност 10 милиона паунда (11.6 млн. евро) или повече, се е увеличил. През последната година 13 компании от FTSE 100 са дали такива възнаграждения на своите директори, в сравнение с десет през предходната година.

Общо най-големите британски компании са похарчили 1 милиард паунда (1.16 млрд. евро) за заплащане на 217 топ мениджъри. Голяма част от това увеличение се дължи на огромните плащания в Melrose Industries, където ръководителите са получили общо 212 милиона паунда (246 млн. евро).

Великобритания е втората най-нещастна страна в света, а коя е първата?

Различията в доходите

Снимка: Reuters

Структурата на тези възнаграждения отразява нарастващото значение на дългосрочните планове за стимулиране (LTIPs). Тези бонуси под формата на акции, предназначени да обвържат ръководството с представянето на компанията, са били предоставени на 85% от шефовете на компании от FTSE 100.

„Когато най-високите възнаграждения достигнат това ниво, дискусията за икономическите компромиси става по-важна. Стойността на концентрирането на многомилионни разходи за заплащането на един или двама висши ръководители и потенциалните алтернативни разходи заслужават да бъдат разгледани от инвеститори, работници и други заинтересовани страни“, се казва в доклада.

Защо богатите напускат Великобритания?

Може би най-чувствителната констатация в доклада е пропастта между заплащането на изпълнителните директори и заплатите на обикновените служители. Типичният шеф от FTSE 100 вече печели 122 пъти повече от медианния работник на пълно работно време във Великобритания.

Според High Pay Centre различията в доходите биха могли да бъдат намалени, ако повече работни места са защитени от синдикати, за да се редуцира „вътрешнофирменото и общественото неравенство в заплащането“.

От центъра също така се застъпват за по-голямо представителство на работниците в управителните съвети, като настояват големите компании да бъдат задължени да запазят част от местата в борда за директори, избрани от работната сила.

