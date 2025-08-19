Шефовете на топ британските компании с рекордни средни заплати от 5,22 млн. евро

Изпълнителен директор получава 122 пъти повече от средната заплата на служител

За трета поредна година възнагражденията на главните изпълнителни директори на най-големите компании във Великобритания, част от индекса FTSE 100, достигнаха рекордни стойности. Това разпалва отново опасенията за корпоративни ексцесии и неравенство на фона на затрудненията на много домакинства с високите разходи за живот, съобщава Euronews.

С колко са се увеличили заплатите?

Снимка: istockphoto.com

Според проучване на High Pay Centre, медианното заплащане на шефовете от FTSE 100 се е повишило до 4.58 милиона паунда (5.22 млн. евро) през финансовата 2024-25 г., което е ръст от 6.8% спрямо предходната година. Средното заплащане се е увеличило още по-рязко с 15.4% до 5.91 милиона паунда (6.85 млн. евро), надминавайки предишния връх от 2017-18 г.

Данните показват, че броят на мениджърите, които получават пакети на стойност 10 милиона паунда (11.6 млн. евро) или повече, се е увеличил. През последната година 13 компании от FTSE 100 са дали такива възнаграждения на своите директори, в сравнение с десет през предходната година.

Общо най-големите британски компании са похарчили 1 милиард паунда (1.16 млрд. евро) за заплащане на 217 топ мениджъри. Голяма част от това увеличение се дължи на огромните плащания в Melrose Industries, където ръководителите са получили общо 212 милиона паунда (246 млн. евро).

Различията в доходите

Снимка: Reuters

Структурата на тези възнаграждения отразява нарастващото значение на дългосрочните планове за стимулиране (LTIPs). Тези бонуси под формата на акции, предназначени да обвържат ръководството с представянето на компанията, са били предоставени на 85% от шефовете на компании от FTSE 100.

„Когато най-високите възнаграждения достигнат това ниво, дискусията за икономическите компромиси става по-важна. Стойността на концентрирането на многомилионни разходи за заплащането на един или двама висши ръководители и потенциалните алтернативни разходи заслужават да бъдат разгледани от инвеститори, работници и други заинтересовани страни“, се казва в доклада.

Може би най-чувствителната констатация в доклада е пропастта между заплащането на изпълнителните директори и заплатите на обикновените служители. Типичният шеф от FTSE 100 вече печели 122 пъти повече от медианния работник на пълно работно време във Великобритания.

Според High Pay Centre различията в доходите биха могли да бъдат намалени, ако повече работни места са защитени от синдикати, за да се редуцира „вътрешнофирменото и общественото неравенство в заплащането“.

От центъра също така се застъпват за по-голямо представителство на работниците в управителните съвети, като настояват големите компании да бъдат задължени да запазят част от местата в борда за директори, избрани от работната сила.

