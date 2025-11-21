BGN → EUR
БГ Бизнес Оазис в града: правят нов мега квартал в Бургас

Оазис в града: правят нов мега квартал в Бургас

bTV Бизнес екип

Проектът се развива върху терен от 50 декара

АЗИМУТ е новият атрактивен квартал на Бургас, който ще посреща всички пътуващи към града и Южното Черноморие.

Строителна компания „Азимут Кънстръкшънс“ налага нови стандарти в жилищното строителство с изграждането на комплекс с по-социален, по-сигурен, по-здравословен начин на живот - идеалната среда за живот, работа и отдих.  

Архитектурният проект на квартала се отличава със съвременна визия и функционалност. Включва 12 сгради, проектирани с високо ниво на енергийна ефективност, съвременни технологии и материали, които осигуряват комфортни условия за живот през всички сезони. Основен приоритет са зелените площи, рекреационните и спортни зони, детските площадки. Уникалната локация на входа на града предоставя на жителите на квартала не само приятна околна среда, но и лесен транспортен достъп до всички удобства на съвременния градски живот в Бургас и региона.

„АЗИМУТ РИНГ“ е най-новата част от квартала, който затвърждава и надгражда постигнатото до момента.

Официалното представяне на проекта е на 21 и 22 ноември на Residential Expo в София, най-голямото изложение за жилищни имоти в България.

Модерният жилищен комплекс ще е разположен на площ от близо 16 000 кв. м. на входа на Бургас. Ще разполага с три самостоятелни сгради с иновативна архитектура, богата функционалност и зелена среда за спорт, почивка и социални активности. Надземните нива включват жилища, апартхотел, търговски площи и разнообразни зони за отдих. За удобство на живущите са предвидени два подземни етажа с паркинг и складови помещения.

Първата сграда, която ще даде начало на проекта, ще предложи близо 180 жилища,  339 гаражи и паркоместа,  45 места за велосипеди, 6 търговски обекта, включително ресторант и магазин за хранителни стоки и над 200 складови помещения.

Компанията е добре позната със създаването на модерни градски пространства.

Какво отличава „Азимут Ринг“ от останалите жилищни комплекси, обяснява Петър Тодоров – „Мениджър Продажби“ в „Азимут Кънстръкшънс“ ООД:

„На първо място е концепцията – нашата компания винаги е изповядвала неписаното правило в сферата на недвижимите имоти – локация, локация и пак локация. Входът на града, изградените пътни подходи, автобусна спирка пред самия проект, включително и подлез, са само малка част от огромните предимства, които той има. На второ място – със своята мащабност и внимателна архитектурна концепция и фокус отново наблягаме на удобството на обитаване в „Азимут Ринг". Особено важно за всички онези, които търсят търговски площи, държа да отбележа, че комплексът се намира на изключително комуникативно място“

Парк зоната е сърцето на новия жилищен комплекс. Пространството предлага външен басейн с площ 230 кв.м, wellness зона за релакс, баскетболно игрище с мултифункционално допълнение, две допълнителни спортни игрища и външен фитнес с модерно оборудване. Предвидени са и две отделни детски площадки с различни концепции, съобразени с възрастта и нуждите на децата.

„Азимут Ринг" е съвременен квартал, който обединява модерна архитектура, богата функционалност и комфорт, които хората търсят днес.

