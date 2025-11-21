BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69777 BGN
Петрол
61.3 $/барел
Bitcoin
$85,214.0
1 USD
1.69777 BGN
Петрол
61.3 $/барел
Bitcoin
$85,214.0
Свят Изкуствен интелект ще замени данъчни служители в Киргизстан

Изкуствен интелект ще замени данъчни служители в Киргизстан

Свят

bTV Бизнес екип

Човешкият фактор ще бъде напълно елиминиран

Втората фаза на реформите в Държавната данъчна служба на Киргизстан ще започне веднага след новогодишните празници, обяви председателят й Алмамбет Шикмаматов, цитиран от националната новинарска агенция КАБАР.

Според него ключов елемент от втората фаза ще бъде прилагането на новия модул за електронно счетоводство КЕЗЕТ.

България отново с автомобилно производство: Ето колата, която ще се прави у нас

„По същество данъчният инспектор ще бъде заменен с модул изкуствен интелект. Човешкият фактор ще бъде напълно елиминиран. Благодарение на КЕЗЕТ ще сме способни да следим движението на всеки продукт, от производството и вноса до касовата бележка“, заяви той, цитиран от БТА.

Шикмаматов отбеляза, че КЕЗЕТ се основава на естонски решения, признати за едни от най-добрите в цифровизацията на обществените услуги.

Австрия ще въведе изцяло дигитална винетка през 2026 г. - какво трябва да знаете?

„КЕЗЕТ ще елиминира субективността в инспекциите, автоматично ще разкрива несъответствия в декларациите, ще минимизира броя инспекции и напълно ще елиминира риска от корупция. Насрочили сме изпитателното стартиране на КЕЗЕТ през януари. Ще са необходими шест месеца за адаптация,  обучение и фини настройки“, обясни председателят.

