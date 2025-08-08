Защо богатите напускат Великобритания?

През изминалата година 18 милиардери са напуснали страната

Все повече свръхбогати напускат Великобритания заради драстични данъчни промени и влошаващи се икономически прогнози. Според последния доклад на Националния институт за икономически и социални изследвания (NIESR), правителството е изправено пред заплашителен бюджетен дефицит от над 41 милиарда паунда, който може да достигне дори 51 милиарда, ако бъде включен и планираният 10-милиарден буфер.

За да запази фискалната стабилност, министърката трябва или да вдигне данъците, или да намали разходите – и двете решения крият сериозни политически рискове. Особено труден за изпълнение се оказва ангажиментът на Лейбъристката партия да не повишава данъците. В същото време, лейбъристката левица блокира всякакви опити за намаляване на социалните помощи, превръщайки бюджета в политически миниран терен.

Как ще се отрази това на богатите?

Ключовият елемент в опитите на правителството да повиши приходите е премахването на дългогодишната данъчна привилегия за т.нар. "Non-Dom" – статут, който позволяваше на богати чужденци да не плащат данъци върху глобалните си доходи. От април тази възможност вече не съществува, а заедно с нея бяха въведени и други обременяващи мерки, включително промени в данъка върху наследството. Икономическите последици от тези промени не закъсняха: според анализ на фирмения регистър, само от октомври насам около 3800 директори на компании – най-често в сферата на инвестициите – са напуснали страната.

По-голямата част от изтеглилите се богаташи са насочили вниманието си към Обединените арабски емирства, които предлагат благоприятен данъчен климат и стабилна икономическа среда. Италия също привлича интерес с въведения си "плосък данък" за богати чужденци. Тенденцията е ясна – все повече финансово влиятелни лица търсят алтернативи извън британската юрисдикция, която се възприема като все по-непредвидима и обременяваща. Това означава не само загуба на потенциални приходи от данъци, но и на инвестиции, работни места и престиж.

Далеч преди последните законови промени да влязат в сила, процесът на изселване на свръхбогатите вече бе започнал. По данни на New World Wealth, само през изминалата година 18 милиардери са напуснали Великобритания – включително и емблематични фигури като египетския магнат Насеф Савирис и братята Ливингстън, известни инвеститори в недвижими имоти. Според оценките, около една пета от британските милиардери вече са сменили местожителството си, а общият брой на напусналите милионери надхвърля 10 000 души.

Амбициозният план на Лейбъристкото правителство да увеличи приходите чрез облагане на свръхбогатите може да се окаже грешка с висока цена. Вместо очакваните милиарди допълнителни постъпления, масовото изселване на богати лица заплашва да намали общите данъчни приходи. Икономистите предупреждават, че при липса на реална алтернатива – било то под формата на привличане на нови инвеститори или структурна реформа – фискалният натиск върху останалите данъкоплатци ще се увеличи. Великобритания рискува да загуби не само своите най-богати граждани, но и финансовата си привлекателност в глобален мащаб.

