Финанси Защо богатите напускат Великобритания?

Защо богатите напускат Великобритания?

bTV Бизнес екип

През изминалата година 18 милиардери са напуснали страната

Все повече свръхбогати напускат Великобритания заради драстични данъчни промени и влошаващи се икономически прогнози. Според последния доклад на Националния институт за икономически и социални изследвания (NIESR), правителството е изправено пред заплашителен бюджетен дефицит от над 41 милиарда паунда, който може да достигне дори 51 милиарда, ако бъде включен и планираният 10-милиарден буфер.

Снимка: istockphoto.com

За да запази фискалната стабилност, министърката трябва или да вдигне данъците, или да намали разходите и двете решения крият сериозни политически рискове. Особено труден за изпълнение се оказва ангажиментът на Лейбъристката партия да не повишава данъците.  В същото време, лейбъристката левица блокира всякакви опити за намаляване на социалните помощи, превръщайки бюджета в политически миниран терен.

Как ще се отрази това на богатите? 

Ключовият елемент в опитите на правителството да повиши приходите е премахването на дългогодишната данъчна привилегия за т.нар. "Non-Dom" статут, който позволяваше на богати чужденци да не плащат данъци върху глобалните си доходи. От април тази възможност вече не съществува, а заедно с нея бяха въведени и други обременяващи мерки, включително промени в данъка върху наследството. Икономическите последици от тези промени не закъсняха: според анализ на фирмения регистър, само от октомври насам около 3800 директори на компании най-често в сферата на инвестициите са напуснали страната.

Снимка: iStock

По-голямата част от изтеглилите се богаташи са насочили вниманието си към Обединените арабски емирства, които предлагат благоприятен данъчен климат и стабилна икономическа среда. Италия също привлича интерес с въведения си "плосък данък" за богати чужденци. Тенденцията е ясна все повече финансово влиятелни лица търсят алтернативи извън британската юрисдикция, която се възприема като все по-непредвидима и обременяваща. Това означава не само загуба на потенциални приходи от данъци, но и на инвестиции, работни места и престиж.

Далеч преди последните законови промени да влязат в сила, процесът на изселване на свръхбогатите вече бе започнал. По данни на New World Wealth, само през изминалата година 18 милиардери са напуснали Великобритания включително и емблематични фигури като египетския магнат Насеф Савирис и братята Ливингстън, известни инвеститори в недвижими имоти. Според оценките, около една пета от британските милиардери вече са сменили местожителството си, а общият брой на напусналите милионери надхвърля 10 000 души.

Снимка: istockphoto

Амбициозният план на Лейбъристкото правителство да увеличи приходите чрез облагане на свръхбогатите може да се окаже грешка с висока цена. Вместо очакваните милиарди допълнителни постъпления, масовото изселване на богати лица заплашва да намали общите данъчни приходи. Икономистите предупреждават, че при липса на реална алтернатива било то под формата на привличане на нови инвеститори или структурна реформа фискалният натиск върху останалите данъкоплатци ще се увеличи. Великобритания рискува да загуби не само своите най-богати граждани, но и финансовата си привлекателност в глобален мащаб.

