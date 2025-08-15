1 USD
Великобритания е втората най-нещастна страна в света, а коя е първата?

bTV Бизнес екип

Проучването изследва глобалното психично здраве с участници от над 70 държави

Всяка години в световен мащаб се провеждат проучвания, къде по света хората са най-щастливи и най-нещастни. Според годишния проект Глобален ум“ за 2024 г., публикуван от неправителствената организация Sapiens Lab, Обединеното кралство се нарежда на второ място сред най-нещастните страни в света, изпреварвано единствено от Узбекистан. Проучването, което изследва глобалното психично здраве, използва мащабен въпросник с участници от над 70 държави.

Снимка: Getty Images/iStock

Чрез т.нар. Коефициент на психично здраве“ (MHQ), участниците са оценявани по шест ключови аспекта на психичното благополучие. Великобритания получава среден резултат от едва 49 точки почти в дъното на скалата от -100 до 200.

Още по-тревожен е фактът, че страната се класира на последно място в категорията за дял на населението, което преживява сериозни психични трудности. Цели 35% от британците са заявили, че се намират в затруднение“. Този дял е значително по-висок от глобалната средна стойност и подсказва системна и дълбока криза. Макар британската култура да е известна със склонността си към оплакване, докладът подчертава, че тук става въпрос за нещо много по-сериозно от обикновено мрънкане.

Красива европейска столица е обявена за най-щастливия град в света през 2025 г.

Един от най-интересните изводи в доклада е обръщането на очакваната логика - по-богатите държави не са непременно по-щастливи. Страните с най-високо ниво на психично благополучие са именно развиващите се, като Доминиканската република, Шри Ланка и Танзания оглавяват класацията по щастие. Европа и Северна Америка като цяло се представят слабо, което поставя под въпрос дългогодишните представи за връзката между икономическото развитие и личното щастие.

Най-достъпната туристическа дестинация през 2025 г.

Въпреки мрачната статистика, Великобритания е на челни позиции и в други по-позитивни статистики. Лондон наскоро беше обявен за най-добрия град в Европа, Глазгоу за най-добър град за музика на живо, а предстоящата година обещава множество културни и природни събития. 27 нови зони за диво къпане в Англия, нов национален парк в Шотландия и отварянето на древен замък са само част от добрите новини, които могат да предложат поне частично облекчение.

