Коя е компанията от Абу Даби, която проявява интерес към „Лукойл"?

Коя е компанията от Абу Даби, която проявява интерес към „Лукойл“?

bTV Бизнес екип

Холдингът се присъединява към списъка с евентуални купувачи на чуждестранния бизнес на рафинерията

Конгломератът Ай Ейч Си (International Holding Company - IHC) от Абу Даби е проявил интерес пред министерството на финансите на САЩ към чуждестранните активи на руската петролна група „Лукойл“.

По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи на чуждестранния бизнес на „Лукойл“, който вече включва петролните гиганти „ЕксънМобил“ (ExxonMobil) и „Шеврон“ (Chevron), както и американската инвестиционна фирма „Карлайл“ (Carlyle), пише БТА.  

Финландските бензиностанции на

Заинтересуваните от активите се увеличиха, откакто министерството на финансите на САЩ в края на миналата седмица разреши компаниите да започнат преговори с „Лукойл“, като разрешението е в сила до 13 декември.     

Кой е холдингът IHC?

Международната холдингова компания (IHC) е холдингова компания със седалище в Абу Даби, Обединени арабски емирства, която управлява диверсифицирано портфолио от местни и чуждестранни инвестиции. Royal Group, собственост на управляващата династия в Абу Даби, е най-големият акционер с 61%. Председател на IHC е шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахян, който е и съветник по националната сигурност на страната и управлява два суверенни фонда.

Компанията е листвана на фондовата борса в Абу Даби и към 2024 г. има пазарна капитализация от 240 милиарда щатски долара. След като Royal Group прехвърли 40 компании на стойност 4,7 милиарда щатски долара на IHC, цената на акциите на компанията нарасна с 42 000% между 2019 и 2024 г., което я прави втората най-ценна компания в държавите от Персийския залив след Saudi Aramco. Тази трансформация съвпада с времето на Тахнун бин Зайед ал-Нахян като председател.

Американският петролен гигант Chevron проучва опции за купуване на активи на

През октомври Вашингтон наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл" в опит да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

От налагането на санкциите „Лукойл“ се сблъсква с все по-големи проблеми с чуждестранните си активи, които осигуряват около 0,5 процента от световното производство на петрол.

Лукойл има три рафинерии в Европа, включително в България, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет, ОАЕ и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

