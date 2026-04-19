Село с 44 жители става нов жилищен хит

Само 44 души живеят днес в Вучевица, Хърватия – малко село, което доскоро беше далеч от вниманието на инвеститори и млади семейства. Но това е на път да се промени драстично. Причината не е туристически бум, нито индустриален проект, а нещо много по-просто и много по-мощно – хубав път.
С пробиването на тунел през Козяк и изграждането на връзка към главния път при Кащела, селото ще се окаже едва на 15–20 минути с автомобил от Сплит. Това на практика го превръща в нова алтернатива за живот за хората, които безуспешно търсят достъпно жилище по скъпото крайбрежие, пише N1.
Още преди първите нови къщи да се появят, във Вучевица вече е изграден Регионален противопожарен център. До 2028 г. държавата планира да построи и спортна зала за Европейските университетски игри. Място за строителство има – и интересът към земята в района вече е видим.
Търговията с имоти в селото и околните населени места като Брочанац осезаемо се активизира. Хората купуват парцели с очакването, че инфраструктурата ще преобрази района.
Именно за да не се стигне до хаотично и неконтролирано застрояване, Сплитско-далматинска жупания подготвя сериозен проект за градско планиране с акцент върху модели за достъпни жилища.
В проекта ще бъдат включени архитекти, урбанисти и експерти, които да гарантират, че пространството ще се развива качествено и устойчиво. Не става дума за изграждане на квартал с 20 000 апартамента. Интересът към района в момента е предимно към къщи с градини, а не към масово жилищно строителство.
Някъде са необходими апартаменти, другаде къщи. Има различни модели – от дългосрочен наем на държавна земя до субсидирани покупки. Няма универсално решение.
Идеята е развитието да бъде постепенно, в рамките на десетилетия, съобразено с реалните нужди, а не с инвестиционни спекулации.
Планираното селище предполага и пълна инфраструктура: пътища, водоснабдяване, канализация, електричество, детски градини и училища – всичко предвидено предварително, а не „в движение“, както често се случва.
Особено важна роля в процеса играе Клис, в чиито граници попада Вучевица. Вече се подготвя програмното задание за обществен конкурс по градоустройство и архитектура, който ще бъде проведен от Društvo arhitekata Splita (DAS). Именно този конкурс ще определи типологията и динамиката на строителството.
Префектът Блаженко Бобан заедно с Ивица Будимир наскоро посетиха северния портал на тунела Козяк. До момента са пробити 1500 метра, остава още около километър.
Точно този тунел е катализаторът на промяната. Той не просто скъсява разстоянието до Сплит – той променя логиката на живот в цялата вътрешност на Далмация.
Днес Вучевица е село с 44 жители. След няколко години може да се превърне в пример как с правилно планиране, навременна инфраструктура и контролирано развитие едно забравено място се превръща в нов жилищен хит за млади семейства, търсещи пространство, спокойствие и достъпност – само на 20 минути от града.
