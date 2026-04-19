Село с 44 жители става нов жилищен хит

Как инфраструктурата създава ново място за живот

Само 44 души живеят днес в Вучевица, Хърватия – малко село, което доскоро беше далеч от вниманието на инвеститори и млади семейства. Но това е на път да се промени драстично. Причината не е туристически бум, нито индустриален проект, а нещо много по-просто и много по-мощно – хубав път.

С пробиването на тунел през Козяк и изграждането на връзка към главния път при Кащела, селото ще се окаже едва на 15–20 минути с автомобил от Сплит. Това на практика го превръща в нова алтернатива за живот за хората, които безуспешно търсят достъпно жилище по скъпото крайбрежие, пише N1.

Инфраструктурата вече изпреварва времето

Още преди първите нови къщи да се появят, във Вучевица вече е изграден Регионален противопожарен център. До 2028 г. държавата планира да построи и спортна зала за Европейските университетски игри. Място за строителство има – и интересът към земята в района вече е видим.

Търговията с имоти в селото и околните населени места като Брочанац осезаемо се активизира. Хората купуват парцели с очакването, че инфраструктурата ще преобрази района.

Именно за да не се стигне до хаотично и неконтролирано застрояване, Сплитско-далматинска жупания подготвя сериозен проект за градско планиране с акцент върху модели за достъпни жилища.

„Развитието е неизбежно, въпросът е да бъде планирано“

В проекта ще бъдат включени архитекти, урбанисти и експерти, които да гарантират, че пространството ще се развива качествено и устойчиво. Не става дума за изграждане на квартал с 20 000 апартамента. Интересът към района в момента е предимно към къщи с градини, а не към масово жилищно строителство.

Някъде са необходими апартаменти, другаде къщи. Има различни модели – от дългосрочен наем на държавна земя до субсидирани покупки. Няма универсално решение.

Идеята е развитието да бъде постепенно, в рамките на десетилетия, съобразено с реалните нужди, а не с инвестиционни спекулации.

Планираното селище предполага и пълна инфраструктура: пътища, водоснабдяване, канализация, електричество, детски градини и училища – всичко предвидено предварително, а не „в движение“, както често се случва.

Ключовата роля на община Клис

Особено важна роля в процеса играе Клис, в чиито граници попада Вучевица. Вече се подготвя програмното задание за обществен конкурс по градоустройство и архитектура, който ще бъде проведен от Društvo arhitekata Splita (DAS). Именно този конкурс ще определи типологията и динамиката на строителството.

Тунелът, който променя всичко

Префектът Блаженко Бобан заедно с Ивица Будимир наскоро посетиха северния портал на тунела Козяк. До момента са пробити 1500 метра, остава още около километър.

Точно този тунел е катализаторът на промяната. Той не просто скъсява разстоянието до Сплит – той променя логиката на живот в цялата вътрешност на Далмация.

Днес Вучевица е село с 44 жители. След няколко години може да се превърне в пример как с правилно планиране, навременна инфраструктура и контролирано развитие едно забравено място се превръща в нов жилищен хит за млади семейства, търсещи пространство, спокойствие и достъпност – само на 20 минути от града.