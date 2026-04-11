Най-популярната лятна дестинация за 2026 година е на Балканите - ето къде

Регионът отчита най-големия брой хотелски резервации от всички области в ЕС

Мнозина първо се сещат за Франция, Гърция, Италия и Испания, когато резервират своята идеална лятна дестинация в Европа. Но нови данни показват, че тази година най-предпочитаната дестинация не е сред тези. Великден може би вече е зад гърба ни, но повечето европейци вече започват да планират летните си почивки за 2026 г., предава Еuronews.

Адриатическото крайбрежие на Хърватия, известно като Jadranska Hrvatska, се оказва най-популярната дестинация в ЕС за летуващите, според данни на Евростат, анализирани от Europe in Motion. Между юни и края на септември 2025 г. регионът отчита най-големия брой хотелски резервации от всички области в ЕС – общо 34 милиона нощувки, резервирани чрез платформи като Airbnb, Booking и Expedia.

Тайната на хърватското крайбрежие се крие в съчетанието на природна красота, топло време и богата история. Дългата брегова линия е осеяна с очарователни градчета и малки острови, обгърнати от кристално чисти води. Град Сплит предлага исторически забележителности като римския дворец на император Диоклециан и уединения плаж Кашуни, а само час с ферибот се намира остров Хвар с отлични места за шнорхелинг, като Йеролим и Маринковац. Любителите на уиндсърфинга посещават близкия остров Брач.

В района на Макарска пък мостът Биоково се е превърнал в основна атракция – стъклен кей във формата на подкова, разположен на около 1200 метра над морското равнище, предлага панорамни гледки към Адриатическо море. Дубровник остава най-известната дестинация в региона, благодарение на статута си на обект от световното наследство на ЮНЕСКО и световното признание като място за снимки на „Кралски чертог“ от „Игра на тронове“. Дейности като обиколки по стените на града и каяк по залез слънце се превръщат в основни атракции за туристите.

Въпреки водещата си позиция, регионът често е претъпкан през лятото, което кара много туристи да се отправят към по-спокойни крайбрежни градове като Задар или Шибеник. В топ 10 на европейските региони по брой резервации, освен хърватския Адриатик, доминират френско-испански региони като Андалусия, Прованс, Каталония, Окситания, Нова Аквитания, Парижкия регион, Оверн-Рона-Алпи и Канарските острови. Единственото изключение е гръцкият макрорегион Крит и Егейските острови, който заема петото място.

На национално ниво Франция остава водеща със 108 милиона резервирани нощувки през лятото на 2025 г., следвана от Испания с 91 милиона и Италия с 75 милиона. Туристическият сектор изглежда здрав, като общо туристите са прекарали около 950 милиона нощувки в краткосрочни места за настаняване, резервирани онлайн – увеличение с 11,4% спрямо 2024 г. и с 32,4% спрямо 2023 г. Въпреки това, перспективите за 2026 г. са несигурни, тъй като войната в Иран е довела до скок в цените на петрола и самолетното гориво, което може да наложи намаляване на полетите и увеличение на цените на билетите.