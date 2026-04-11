×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Последвайте ни
Най-популярната лятна дестинация за 2026 година е на Балканите - ето къде

bTV Бизнес екип

Регионът отчита най-големия брой хотелски резервации от всички области в ЕС

Мнозина първо се сещат за Франция, Гърция, Италия и Испания, когато резервират своята идеална лятна дестинация в Европа. Но нови данни показват, че тази година най-предпочитаната дестинация не е сред тези. Великден може би вече е зад гърба ни, но повечето европейци вече започват да планират летните си почивки за 2026 г., предава Еuronews.

Адриатическото крайбрежие на Хърватия, известно като Jadranska Hrvatska, се оказва най-популярната дестинация в ЕС за летуващите, според данни на Евростат, анализирани от Europe in Motion. Между юни и края на септември 2025 г. регионът отчита най-големия брой хотелски резервации от всички области в ЕС – общо 34 милиона нощувки, резервирани чрез платформи като Airbnb, Booking и Expedia.

Тайната на хърватското крайбрежие се крие в съчетанието на природна красота, топло време и богата история. Дългата брегова линия е осеяна с очарователни градчета и малки острови, обгърнати от кристално чисти води. Град Сплит предлага исторически забележителности като римския дворец на император Диоклециан и уединения плаж Кашуни, а само час с ферибот се намира остров Хвар с отлични места за шнорхелинг, като Йеролим и Маринковац. Любителите на уиндсърфинга посещават близкия остров Брач.

 

В района на Макарска пък мостът Биоково се е превърнал в основна атракция – стъклен кей във формата на подкова, разположен на около 1200 метра над морското равнище, предлага панорамни гледки към Адриатическо море. Дубровник остава най-известната дестинация в региона, благодарение на статута си на обект от световното наследство на ЮНЕСКО и световното признание като място за снимки на „Кралски чертог“ от „Игра на тронове“. Дейности като обиколки по стените на града и каяк по залез слънце се превръщат в основни атракции за туристите.

Коя е единствената държава в ЕС, където жилищата поевтиняват?

Въпреки водещата си позиция, регионът често е претъпкан през лятото, което кара много туристи да се отправят към по-спокойни крайбрежни градове като Задар или Шибеник. В топ 10 на европейските региони по брой резервации, освен хърватския Адриатик, доминират френско-испански региони като Андалусия, Прованс, Каталония, Окситания, Нова Аквитания, Парижкия регион, Оверн-Рона-Алпи и Канарските острови. Единственото изключение е гръцкият макрорегион Крит и Егейските острови, който заема петото място.

На национално ниво Франция остава водеща със 108 милиона резервирани нощувки през лятото на 2025 г., следвана от Испания с 91 милиона и Италия с 75 милиона. Туристическият сектор изглежда здрав, като общо туристите са прекарали около 950 милиона нощувки в краткосрочни места за настаняване, резервирани онлайн – увеличение с 11,4% спрямо 2024 г. и с 32,4% спрямо 2023 г. Въпреки това, перспективите за 2026 г. са несигурни, тъй като войната в Иран е довела до скок в цените на петрола и самолетното гориво, което може да наложи намаляване на полетите и увеличение на цените на билетите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата