Секторът на услугите изведе икономиката на еврозоната до осеммесечен връх през юли

Перспективите пред икономиката остават несигурни заради продължаващия конфликт между САЩ и Иран

Икономическата активност в еврозоната се ускори до най-високото си равнище от осем месеца през юли, подкрепена от възстановяването в сектора на услугите и продължаващото подобрение в промишлеността, показва окончателното проучване на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global), цитирано от Ройтерс.

Въпреки това перспективите пред икономиката остават несигурни заради продължаващия конфликт между САЩ и Иран и отражението му върху бизнес средата и енергийните пазари.

Композитният индекс на мениджърите по поръчките Пи Ем Ай (PMI) за еврозоната, който обединява показателите за промишлеността и услугите, се повиши до 52,0 пункта през юли спрямо 50,0 пункта през юни, като леко надхвърли предварителната оценка от 51,9 пункта. Това е първото навлизане на индекса в зоната на растеж от март насам. Стойности над 50 пункта означават разширяване на икономическата активност.

„Окончателният индекс за юли очертава картина на обнадеждаваща устойчивост на икономиката на еврозоната на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток, но също така показва, че бизнес климатът остава силно зависим от променящата се геополитическа обстановка“, коментира главният икономист на „Ес енд Пи Глоубъл маркет интелидженс” (S&P Global Market Intelligence) Крис Уилямсън.

Общият обем на новите поръчки отчете най-бързия си ръст от ноември миналата година. Подобрението се дължи основно на възстановяването в сектора на услугите, докато промишлените поръчки също са нараснали с по-бърз темп. Поръчките от чужбина остават под натиск, макар че темпът на спада е най-слабият за повече от година.

Пи Ем Ай индексът за сектора на услугите се повиши до 51,7 пункта от 49,4 пункта през юни, достигайки най-високото си равнище от пет месеца и отбелязвайки първото разширяване на сектора от март.

Подобрението обхвана почти цялата еврозона. Германия отчете първи растеж на активността в частния сектор от март насам, а Италия и Испания ускориха темпа на разширяване. Испания се представя най-силно, като отбеляза най-добрите си резултати за повече от година и половина. Франция остава единствената голяма икономика в еврозоната, в която бизнес активността продължава да се свива, макар и с по-бавен темп.

След шест поредни месеца на спад заетостта в частния сектор се стабилизира през юли. Бизнес доверието също се подобри и достигна петмесечен връх, въпреки че остава под нивата отпреди началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари.

По отношение на цените проучването отчита известно отслабване на инфлационния натиск. Индексът на производствените разходи се понижи до петмесечно дъно, а инфлацията на продажните цени достигна най-ниското си равнище от март насам. И двата показателя обаче остават над дългосрочните си средни стойности.

Официалните данни показаха, че инфлацията в еврозоната се е ускорила до 2,9 на сто през юли спрямо 2,8 на сто месец по-рано, предаде БТА. Това увеличава вероятността Европейската централна банка да повиши основния си депозитен лихвен процент на заседанието си през септември, както очакват участниците в последното допитване на Ройтерс. По-високите лихви обаче биха могли допълнително да ограничат потреблението и икономическата активност.