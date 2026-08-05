ЕС помага на Украйна с пари от лихвите върху замразените руски активи

Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро

Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщи Европейската комисия. Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро.

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на руската централна банка, които ЕС замрази след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление, пише БТА.

„Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави тя.