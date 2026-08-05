×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1515 BGN
Петрол
76.36 $/барел
Bitcoin
$64,208.1
Последвайте ни
1 USD
1.1515 BGN
Петрол
76.36 $/барел
Bitcoin
$64,208.1
Свят ЕС помага на Украйна с пари от лихвите върху замразените руски активи

ЕС помага на Украйна с пари от лихвите върху замразените руски активи

Свят

bTV Бизнес екип

Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро

Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщи Европейската комисия. Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро. 

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на руската централна банка, които ЕС замрази след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. 

България отчете най-големия спад на автомобилния товарен транспорт в ЕС

„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление, пише БТА.

„Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави тя.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Испания превърна световната титла в съкровище! Пуска лимитирана монета, която феновете вече преследват
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата