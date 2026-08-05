Ученическите униформи в София са поскъпнали с до 50% за пет години

Подготовката за училище тази година ще натежи повече на семейния бюджет

Месец преди началото на новата учебна година родителите в София са изправени пред по-високи разходи за ученически униформи. Цените на задължителното училищно облекло в столицата са нараснали с между 35% и 50% за последните пет години, показват данни от пазарен мониторинг, цитирани от БГНЕС.

Подготовката за училище тази година ще натежи повече на семейния бюджет, особено в учебните заведения, където униформите са задължителна част от ежедневното облекло на учениците.

Сред основните фактори за поскъпването са увеличените разходи за текстилни материали, по-високите цени на труда, инфлацията и транспортните разходи. Увеличението се отразява върху всички основни елементи от ученическите комплекти - от тениските и суитшъртите до официалните дрехи.

Памучна тениска с училищно лого, която преди пет години е струвала около 15 лева, вече се предлага за над 37 лева (около 18,90 евро).

Суитшърт с емблема на училището също е поскъпнал - от приблизително 35-45 лева през 2021 г. до между 50 и 70 лева (около 31 евро) в момента.

За един ученик базовият сезонен комплект, включващ няколко тениски, суитшърт, панталон или пола и официална риза, може да струва между 90 и 180 евро.

В училищата, в които се изискват допълнително сако, елек или други брандирани елементи, разходът може да надхвърли 350 евро за пълен комплект.

В София всяко училище самостоятелно определя начина, по който се избира доставчик на униформи - чрез обществена поръчка или решение на училищното настоятелство. Това води до значителни различия както в цените, така и в качеството на предлаганите дрехи.

Сред родителите нарастват притесненията заради ограничените възможности за избор. В случаите, когато училището има договор с конкретен производител, семействата често са принудени да закупуват униформите само от него, без възможност да сравняват оферти и да търсят по-достъпни варианти.

За да намалят разходите, все повече училищни настоятелства в столицата организират базари за униформи втора употреба, пише Stolica.bg.

На тези инициативи родители могат да продадат или дарят запазени ученически дрехи, а други семейства да ги закупят на символични цени. Така в началото и края на учебната година се създава възможност за по-икономична подготовка за училище.

За много семейства в София цената на униформата вече се превръща в съществена част от разходите преди първия учебен ден, наред с покупката на учебници, пособия и ученически раници.