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Свят Disney сключи споразумение с TikTok за използване на герои и откъси от свои продукции

Disney сключи споразумение с TikTok за използване на герои и откъси от свои продукции

Свят

bTV Бизнес екип

Споразумението ще бъде въведено първоначално като пилотен проект в САЩ

Американският гигант в развлекателната индустрия „Дисни“ (Disney) съобщи днес за споразумение с ТикТок, което ще позволи използването на откъси от негови филми и сериали в кратките видеоклипове, публикувани на азиатската платформа, предаде АФП.

„ТикТок ще предостави на своите създатели на съдържание достъп до ресурси, свързани със стотици филми и сериали от огромния каталог с емблематични франчайз продукции и популярна интелектуална собственост на „Дисни“, се казва в съобщение на компанията. Сред тях са вселените на „Пиксар“, „Марвел“ и „Междузвездни войни“.

Споразумението ще бъде въведено първоначално като пилотен проект в САЩ през следващите месеци, а впоследствие може да бъде разширено и в други държави, съобщават от „Дисни“. Видеоклиповете на създателите, включени в програмата, ще бъдат публикувани и в нова секция на платформата „Дисни+“.

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„Съдържанието, създавано от феновете, играе все по-важна роля за начина, по който публиката открива и се ангажира с развлекателното съдържание“, посочват от „Дисни“.

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Компанията съобщи, че през третото тримесечие на финансовата 2026 година приходите ѝ са достигнали 25,2 милиарда щатски долара при 23,7 млрд. щатски долара година по-рано, предаде БТА. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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